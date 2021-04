0,5mm dikkere iPad Pro past niet meer in oud Magic Keyboard?! - Apparata

Apple staat flink onder vuur; de nieuwe 12.9-inch iPad Pro past niet in het oude Magic Keyboard door 0,5mm verschil. Of is het geldklopperij?

Deze week kondigde Apple een nieuwe serie iPad’s aan, waaronder de prachtige 12.9-inch Mini-LED iPad Pro. Mocht je willen upgraden, dan zal je wel €399 extra moeten lappen vanwege een onhandig feitje. Insiders vertellen tegen het Franse iGeneration (bevestigd door TheVerge) dat een nieuwe 12.9-inch iPad Pro niet past in de behuizing van een oud Magic Keyboard vanwege 0,5mm verschil. Dat gezegd hebbende, zou een beetje friemelen het €399-probleem ook oplossen.

12.9-inch iPad Pro past niet in Magic Keyboard

De gloednieuwe iPad Pro van 12.9-inch is nét iets dikker dan zijn voorgangers. In plaats van 5,9 millimeter is de nieuwste iPad Pro nu 6,4 millimeter; een halve millimeter verschil. Dat zorgt volgens de bronnen voor problemen. Gebruikers zouden dus een nieuwe versie van het Magic Keyboard voor nog eens €399 moeten aanschaffen.

Het Magic Keyboard zit namelijk precies om de tablet heen, om zo beschadiging tijdens het vervoeren (of bij ongelukjes) te voorkomen. Dat betekent dat Apple het Magic Keyboard moest aanpassen om de vijfde generatie Magic Keyboard’s voor de 12.9-inch iPad Pro weer te laten passen.

Dat is natuurlijk ontzettend zuur voor gebruikers die upgraden van een iPad Pro uit 2018 of 2020 en al een (peperduur) Magic Keyboard hebben. Zeker aangezien een halve millimeter als puur muggenziften klinkt.

Nu, voordat we Apple voor de zoveelste keer van geldklopperij beschuldigen, moet wel gezegd worden dan de extra dikte waarschijnlijk door de nieuwe Mini-LED-technologie komt. De 11-inch iPad Pro heeft namelijk gewoon een LCD-scherm en is net zo dik als zijn voorganger.

Daarnaast zijn er gebruikers die onder andere op Reddit beweren dat een nieuwe iPad Pro gewoon in de oude Magic Keyboard-behuizing past. Door wat papier tussen de oude tablet en de oude behuizing te stoppen, kan de extra 0,5 millimeter nagebootst worden. Ook stellen sommigen dat een oude iPad met screen protector en case (bij elkaar meer dan 0,5mm) ook gewoon in de behuizing past. Kortom, het lijkt erop dat Apple een beetje te voorbarig is met het aanprijzen van een nieuw Magic Keyboard.