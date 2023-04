1 op de 5 verkochte auto’s wereldwijd elektrisch

2023 zal een omslagpunt worden voor de elektrische auto, voorspelt de internationale energieorganisatie IEA.

Elektrische autoverkoop schiet wereldwijd omhoog

De wereldwijde verkoop van elektrische auto’s bereikt dit jaar een nieuw hoogtepunt. Eén op de vijf verkochte auto’s zal naar verwachting een stekkerauto zijn. Vergeleken met 2022 zal dat een stijging met 35 procent zijn. De toename van elektrische auto’s was in de periode 2020 tot 2022 nog spectaculairder: van vier procent tot 15 procent, bijna een verviervoudiging dus.

Deze opvallende groei is voornamelijk het gevolg van overheidsstimulansen, prijsdalingen door technologische innovaties en toenemend milieubewustzijn. Ook raakt de stekkerauto steeds meer ingeburgerd, al hebben de hoge Europese elektriciteitsprijzen van afgelopen winter er bij veel elektrische autobezitters behoorlijk ingehakt. Waarnemers in de auto-industrie verwachten dat binnen enkele jaren de prijs van een kleine elektrische auto die van een benzineauto zal evenaren.

China domineert wereldwijde EV-markt

Vooral in China neemt het aantal elektrische auto’s sterk toe. Meer dan de helft van alle elektrische auto’s rijdt rond in China. Qua verkopen zelfs nog meer. 60% van alle verkochte elektrische auto’s heeft een Chinese eigenaar. Stekkerauto’s en hybrides maken meer dan één op de vier van alle verkochte auto’s in China uit. Europa en de VS staan op de tweede, resp. de derde plaats.

De ooit wereldwijd revolutionaire elektrische safa tempo’s (schone tempo’s) in de Nepalese Kathmandu-vallei moesten iets doen aan de verpestende rookwolken die zich in de komvormige vallei ophopen. Helaas verziekten de Nepalese politici het – BTW en accijns vormen bijna de helft van alle inkomsten van de regering. Bron: Wikipedia

Armere landen nu met inhaalrace bezig

In landen als India en Thailand zijn driewielige voertuigjes, de tuktuks of autorickshaws, erg populair. Deze zullen steeds meer vervangen worden door elektrische alternatieven. Op dit moment is het aandeel elektrische voertuigen in India en Thailand klein, rond de 2-4 procent, maar dit zal snel stijgen als elektrische auto’s betaalbaar worden.

Het IEA rapport is voor de liefhebbers hier te lezen.