10 films op Netflix voor het hele gezin - Apparata

Niet alleen, maar in gezelschap een film kijken? Dit zijn 10 films op Netflix voor het hele gezin.

Wanneer je een film voor het hele gezin uitkiest moet je kritisch zijn. Het moet immers in ieders straatje passen. En jij zal misschien een heel andere smaak hebben dan je ouders, broertje of zusje. Gelukkig zijn films voor het hele gezin op Netflix een aparte categorie. Van die categorie pakten we een aantal films en zetten we ze hier op een rijtje voor je. Hebben wij alvast je huiswerk gedaan en kun jij genieten van een film met het gezin!

Jumanji: The Next Level (2019)

Als Spencer wordt vermist, beseffen Martha, Bethany en Fridge dat ze opnieuw Jumanji binnen moeten gaan om hem te zoeken. Maar dan gaat er iets mis.

De emoji film (2017)

In Textopolis, waar verwacht wordt dat emoji’s slechts één emotie laten zien, vormen Gene’s vele gezichtsuitdrukkingen een probleem. Zijn oplossing? ‘Normaal’ worden.

Shazam (2019)

Wanneer een pleegjongen zijn goede hart laat zien, krijgt hij de mogelijkheid te veranderen in een volwassen superheld die de stad moet beschermen tegen schurken.

Kameleon 2 (2005)

In Kameleon 2 dreigen de bewoners van Lenten de dupe te worden van een op geld beluste aannemer die een snelweg en een villawijk wil aanleggen in het rustieke dorpje.

Mr Bean’s Holiday (2007)

De ongelukkige Mr. Bean is op vakantie aan de Franse Rivièra, waar hij verstrikt raakt in een ongewilde kidnapping en persoonsverwisseling.

Ook de volgende vijf films op Netflix zijn ideaal voor het hele gezin!

Pokémon Detective Pikachu (2019)

In een wereld waar mensen en Pokémon naast elkaar bestaan, werkt een elektrisch geladen superspeurder samen met de zoon van zijn vermiste partner om de zaak op te lossen.

Sjakie en de chocoladefabriek (2005)

De excentrieke Willy Wonka stelt zijn chocoladefabriek open voor vijf gelukskinderen en deelt met hen de geheimen van zijn verbazingwekkende lekkernijen.

Free Willy (1993)

Een jongen moet in een dolfinarium graffiti verwijderen nadat hij een orka-bassin heeft beklad. Onverhoopt raakt hij bevriend met de evenzo eigenwijze en onstuimige orka.

Back to the Future (1985)

Hij rijdt per ongeluk een DeLorean-tijdmachine van 1985 naar 1955. Nu racet Marty McFly tegen de klok om zijn toekomstige ouders verliefd op elkaar te laten worden.

Kung Fu Panda (2008)

Als de Vredesvallei bedreigd wordt, ontdekt de luie panda Po zijn lot als de ‘uitverkorene’ en gaat hij trainen om kungfu-held te worden.

Dat waren 10 films op Netflix voor het hele gezin. Veel kijkplezier!