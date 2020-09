10 jaar iPad - Dit zijn de gloednieuwe Apple iPad én iPad Air - Apparata

Apple kondigt ter ere van het 10-jarige iPad jubileum de verbeterde iPad 8 (10.2-inch) én volledig opgepoetste iPad Air aan.

iPad is 10 jaar oud en dat viert Apple met twee flinke upgrades. Naast de gloednieuwe Watch Series 6 en Watch SE kondigt Apple tijdens dezelfde livestream namelijk nieuwe hardware aan voor de basis iPad en iPad Air. Die eerste krijgt vooral intern een mooie toevoeging, terwijl de Air er ook kwa uiterlijk flink op vooruit gaat. En alsof dat nog neit genoeg is, deelt Apple ook nog wat flinke stoten uit aan de concurrentie. Dit is er allemaal nieuw.

Apple viert 10 jaar iPad

Dat Apple vertrouwen heeft in de eigen line-up, blijkt uit de viering van 10 jaar iPad. De verjaardag van de (ooit zo) baanbrekende tablet markeert 500 miljoen verkochte iPads. Cook benadrukt daarnaast dat iPad nog niet klaar is met groeien (in tegenstelling tot wat cijfers suggereren). Volgens het bedrijf is 53% van alle verkochte iPad’s er eentje voor een nieuwe klant. Kortom, steeds meer mensen stappen over op iPad. Of te weinig iPad-gebruikers kopen een nieuwe, als je cynisch wilt zijn.

iPad 8 van 10.2-inch

Vorig jaar kondigde Apple een gloednieuwe 10.2-inch publieksfavoriet aan in de vorm van de iPad 7. De upgrade van dit jaar is een stukje minder spectaculair. Het instapmodel zal vooral aantrekkelijker zijn vanwege de ‘nieuwe’ processor, de A12 Bionic. Verder zijn alle specs eigenlijk hetzelfde, inclusief ondersteuning voor de Apple Pencil (eerste generatie). Ook de afmetingen zijn hetzelfde, zodat cases en gadgets van derden (bijvoorbeeld een Logitech toetsenbord) gewoon passen.

Dat klinkt misschien een beetje teleurstellend, maar de overstap van de A10 Fusion naar A12 Bionic is groot. Apple belooft een winst van 40% kwa snelheid, met 2 keer betere graphics. Dat laatste is een typische Apple-manier om grafische kracht te beschrijven, want dat is niet echt te kwantificeren. Maar dubbel zo goed is altijd goed!

Apple deelt ook nog wat klappen uit aan de concurrentie. Volgens het hoofd van de iPad-afdeling is de achtste generatie iPad 2 keer sneller dan de bestverkochte Windows laptop, 3 keer sneller dan bestverkochte Android tablet en 6 keer sneller dan de bestverkochte Chromebook. Welke dat precies zijn, zegt Apple niet. En ja, een Chromebook of budget Windows-tablet zijn wat anders dan een iPad… Maar het is een tendens dat Apple de laatste tijd vooral graag klappen uitdeelt.

De iPad 8 van 10.2-inch (32GB) ligt vanaf vrijdag in de winkel voor $329,-.

iPad Air

De Apple iPad Air (vierde generatie) krijgt overigens wat meer liefde. Om te beginnen groeit het scherm met 0.4 inches naar 10.9-inch (2360 x 1650 pixels). Waar de vorige Air door een A12 Bionic werd aangedreven, gaan we met deze uitvoering naar A14 Bionic. Ook levert Apple eindelijk de ouderwetse home-button in voor een.. iets modernere aanpak. De iPad Air krijgt TouchID in de aan-button aan de bovenkant.

Daarnaast wordt ook het uiterlijk flink aangepakt. Natuurlijk heeft de herrezen iPad Air al een hedendaags design. Maar de vierde generatie gaat een stukje verder door nog meer het high-end ontwerp van de iPad Pro over te nemen.

De iPad Air ligt vanaf volgende maand in de winkel. De Wi-Fi-variant kost wel al $599, met een cellulaire editie voor tenminste $729.

Beeldmateriaal @Apple