10 meest gestelde vragen over de e-bike

Een e-bike kopen is voor veel mensen een grote aankoop en dus wil je van te voren goed ingelicht zijn over hoe een e-bike precies werkt. In dit artikel vind je antwoorden op de 10 meest gestelde vragen over e-bikes.

Hoe snel kan een e-bike?

Een e-bike mag maximaal 25 km/u terwijl de meeste e-bikes eigenlijk harder zouden kunnen. De wet in Nederland bepaalt dat e-bikes die harder dan 25 km/u kunnen onder de noemer ‘speed pedelec‘ vallen.

Het fietsen op een speed pedelec kent een aantal extra regels, zoals het dragen van een helm, een spiegel op je fiets en een geel kentekenplaatje.

Hoe ver kun je fietsen op een volle accu?

De actieradius van een e-bike is het aantal kilometers dat je kan fietsen op een volle accu met trapondersteuning. Deze actieradius verschilt per e-bike, maar de meeste e-bikes hebben een actieradius tussen de 40 en 80 kilometer.

Er zijn ook e-bikes met accu’s die veel langer mee gaan. Zo heeft de Koga PACE B10 bijvoorbeeld een actieradius van 70 tot 150 kilometer zodat je ook langere toertochten kunt maken op je e-bike.

Hoe vaak moet ik de e-bike opladen?

Hoe vaak je de e-bike op moet laden is afhankelijk van de hierboven beschreven actieradius. Toch is het slimste om de fiets elke keer dat je terug komt van een fietstochtje weer aan de lader te leggen, zo fiets je altijd weg met een volle accu.

Hoeveel onderhoud heeft een e-bike nodig?

Het onderhoud van een e-bike is van een aantal zaken afhankelijk, zo moet je zelf goed voor je fiets zorgen en kun je kiezen voor een jaarlijkste onderhoudsbeurt. Daarmee wordt ook de software gecontroleerd en kijkt de fietsenmaker naar de staat van je accu.

Hoe lang gaat een accu mee?

Gemiddeld gaat de accu van een elektrische fiets zo’n 5 jaar mee. Ook dit is natuurlijk afhankelijk van het merk accu, het gebruik en het onderhoud dat je aan de fiets pleegt.

Je merkt vanzelf dat de levensduur van de accu bijna aan het einde is als de accu niet meer volledig oplaadt, of je minder lang kan fietsen met een volle accu.

Kun je ook fietsen met een lege accu?

Je kunt fietsen met een lege accu, maar houd er wel rekening mee dat de fiets opzich zwaarder is en je dus ook meer gewicht moet meenemen. Hierdoor kan het iets zwaarder trappen zijn, maar bij de nieuwste e-bikes valt dit mee.

Mag je altijd op een e-bike fietsen?

Ja, je hebt geen rijbewijs nodig voor het fietsen op een e-bike. Voor een speed pedelec (tot 45 km/u) heb je dit wel nodig.

Moet ik een helm op als ik op mijn e-bike fiets?

Nee, een fietshelm is ook op een e-bike niet verplicht. Wel lijken steeds meer mensen voor een helmplicht vanwege de hoge snelheid van de e-bikes en de drukte op de weg.

Wat is de beste e-bike?

De beste e-bike is lastig te bepalen, zo zijn er enkele elektrische fietsen die erg goed zijn, maar ook een hoog prijskaartje kennen. De Gazelle Paris C7 is daarentegen een uitstekende e-bike met een relatief lage prijs en daarmee een zeer populaire keuze.

Waar moet je opletten bij het kopen van een e-bike?

Kijk bij de aanschaf van een e-bike naar de actieradius, ondersteuningsniveaus, of de accu vervangbaar is, hoeveel vermogen de motor heeft, welk gewicht de e-bike heeft en natuurlijk hoeveel de fiets kost.