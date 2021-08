10 minuten spannende Call of Duty: Vanguard gameplay

De eerste gameplay van Call of Duty: Vanguard is getoond, met een play-trough van het level Stalingrad.

Dit najaar kun je weer een spannende Call of Duty verwachten. Want spannend, dat gaat het zeker worden. Die conclusie kunnen we alvast trekken na het zien van de eerste 10 minuten aan Call of Duty: Vanguard gameplay. In de gameplay zien we de single player, waarin een karakter door het nog te verwoesten Stalingrad beweegt. De beelden zijn vrijgegeven op Gamescom 2021.

Stalingrad werd in 1942 vernietigd, maar in dit level begeef je je nog in de stad voor alle ellende begon. Alleen staat dat op het punt van beginnen. Precies in die intensiteit speel je het level. Sledgehammer Games heeft geen halve maatregelen genomen met de ontwikkeling van deze nieuwe game. Het ziet er echt super uit.

Niet alleen de gameplay van Call of Duty: Vanguard oogt boeiend. Ook de muziek, het level design en de spanning die je krijgt is zeer intens. De eerste reacties op de gameplay zijn dan ook veelbelovend. Nu is dit slechts één level van het geheel. Dus of de andere missies op ditzelfde niveau zit is natuurlijk afwachten. Maar het ziet er in elk geval zeer interessant uit en schept verwachtingen voor de release van Vanguard op 5 november.