De accu van de elektrische fiets wordt ook wel het hart van de elektrische fiets genoemd. Niet zo gek! De accu levert namelijk de stroom aan je motor en die gebruik jij om lekker te fietsen met de trapondersteuning.

Als je goed met je accu omgaat, kan je accu langer meegaan. Toch kan je niet voorkomen dat na verloop van tijd de capaciteit afneemt. Gemiddeld gaat de accu van een e-bike zo’n 5 jaar mee.

In dit artikel lees je onze 10 tips om de levensduur van je accu te vergroten.

Wat doet een accu bij de elektrische fiets?

Een accu – oftewel batterij- is bij de elektrische fiets super belangrijk. De accu voorziet namelijk de motor van energie. Deze motor helpt jou vooruit te komen. Deze accu kan leegraken als je gaat fietsen. Het is daarom ook belangrijk dat je steeds weer je accu aan de oplader legt. Eigenlijk hetzelfde idee als de accu in je telefoon, laptop of tablet.

Wil je meer weten over de werking van de accu bij een elektrische fiets? Lees dan hier verder.

10 tips om de levensduur van je accu te vergroten

Neem goed de gebruiksaanwijzing door

Heb je een elektrische fiets gekocht? Lees dan goed de gebruiksaanwijzing door van je fietsaccu. In de gebruiksaanwijzing staan namelijk tips speciaal voor jouw type accu. Neem deze tips dus goed door en volg ze op. De fabrikant van jouw specifieke accu weet namelijk als beste hoe de levensduur van de accu kan worden vergroot.

Oplader labelen

Hebben meerdere mensen in jouw huis een elektrische fiets? Dan hebben zij ook allemaal een e-bike oplader. Deze opladers lijken (helaas) ook allemaal op elkaar. Het is verstandig om je eigen e-bike oplader te labelen. Zo ben je er zeker van dat je de juiste oplader gebruikt voor de juiste accu. Je kan namelijk de accu beschadigen als je de verkeerde accu gebruikt. Dat zou zonde zijn!

Zoek geen extreme temperaturen op

De temperatuur buiten is van grote invloed op de gesteldheid van je accu. Als het vriest, zal de capaciteit tijdelijk teruglopen. Dit is geen ramp als het af en toe gebeurd. Toch kan de accu beschadigen als deze voor langere tijd aan extreem lage temperaturen of juist extreem hoge temperaturen wordt blootgesteld.

Let op bij het opbergen van je accu

Ga je je accu voor langere tijd opbergen in bijvoorbeeld je schuur? Zorg er dan voor dat je fietsaccu is opgeladen. Wij adviseren om je fietsaccu op te bergen als deze minimaal voor 50 procent is opgeladen.

Is je accu leeg, dan kan er namelijk diepontlading ontstaan. Bij diep ontladen is het niet meer mogelijk om je accu op te laden. Vervanging is in dit geval dan dus nodig. Ook handig om te weten: bij een diep ontladen accu heb je de kans dat de garantie komt te vervallen (zie de garantievoorwaarden van je fietsaccu).

Fietsaccu verwijderen

Kom je aan op bijvoorbeeld je werk na een ritje op je e-bike? Neem dan de accu van je fiets mee naar binnen (indien mogelijk natuurlijk). Doe dit ook als je fiets meegaat op een fietsendrager op je auto.

Is het bij je e-bike niet mogelijk je accu los te maken en mee te nemen? Probeer dan zoveel mogelijk je fiets binnen te stallen. Zo voorkom je dat je fietsaccu wordt blootgesteld aan lage temperaturen, hoge temperaturen of neerslag. Je kan ook een beschermhoes bestellen voor je accu. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Fahrer Accu beschermhoes – Universeel – Tube.

Accu niet leegfietsen

Wist je dat je je fietsaccu niet helemaal leeg moet trappen? In Nederland vind je verschillende oplaadpunten voor e-bikes. Neem tijdens je fietstocht je oplader mee en probeer een tussenstop te maken. Zo gaat je accu langer mee!

Trapondersteuning bij wegrijden

Zet je trapondersteuning uit als je van stilstand wilt wegrijden of kies voor de lichtste versnelling. Wegrijden vanuit stilstand vreet namelijk in korte tijd veel energie.

Opladen en ontladen

Om de levensduur van je accu te verlengen, is het belangrijk dat je de accu in goede conditie houd. Dit doe je door regelmatig je accu op te laten en de ontladen. Met regelmatig bedoelen wij minimaal eens per maand!

Lees hier meer over het opladen van de accu van je elektrische fiets.

Komt de regen met bakken uit de hemel en heb je tijdens je fietstocht ergens geschuild voor de regen? Misschien heb je dan wel je fietsaccu verwijderd. Droog eerst je contactpunt voordat je je fietsaccu terugplaatst. Het is anders mogelijk dat je fietsaccu kortsluiting maakt.

Juiste bandenspanning

Lage bandenspanning betekent hoge rolweerstand. Zorg er daarom voor dat je bandenspanning juist is. Als je ervoor zorgt dat je fietsbanden op de maximale spanning zijn, dan is je accu zo weinig mogelijk onnodige energie aan het verbruiken. Met maximale bandenspanning bedoelen wij 3,5 tot 4 bar!