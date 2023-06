100 Years of Warner Bros: de film- en televisiegeschiedenis van de bekende filmstudio op HBO Max

Warner Bros, iedereen heeft weleens één of meerdere films gekeken van deze bekende studio. Van de populaire Harry Potter filmreeks en blockbusters zoals Superman en Batman, tot oude klassiekers zoals Who’s Afraid of Virginia Woolf? Warner Bros behoort samen met Columbia Pictures, Paramount Pictures, Universal Pictures en Walt Disney tot de grootste filmstudio’s in Amerika en is daarmee onderdeel van The Big Five.

Sinds mei dit jaar is 100 Years of Warner Bros uitgekomen. Deze documentaire-reeks neemt een kijkje in de historische geschiedenis van de bekende Warner Bros. Vier afleveringen van circa 60 minuten nemen je mee door de tijd en je leert meer over de invloeden die deze studio gehad heeft op kunst en cultuur. Wat ons betreft een echte aanrader!

The Stuff That Dreams Are Made Of

De eerste aflevering van de Warner Bros reeks duikt in het verleden, het neemt je mee naar het begin van de studio in 1920. Hier zie je meer over hoe de oprichters, vier broers met de oorspronkelijke achternaam Wonskolaser, samen hun eigen filmmaatschappij beginnen. De broers durven het aan om van stomme films naar films met geluid of ‘talkies’ te gaan. Dat doen ze terwijl ze strijden tegen het Nazisme in de Tweede Wereldoorlog en moeten omgaan met verraad vanuit de familie. Het verhaal wordt verteld door Morgan Freeman, misschien wel de beste verhalenvertellers binnen de filmindustrie. Een mooie eerste aflevering, dat doet blijken hoe groot de dromen van de broers Warner zijn.

Clint, Kubrick & Kryptonite

In de tweede aflevering komen de jaren 60 en 70 aan bod. Deze tijd was onstuimig en zo ook voor de broeders Warner. Hier zie je hoe het bedrijf, na een historische verkoop en verandering van CEO, opbloeit en groeit. Warner Bros wordt een kei in storytelling, met veel doorslaggevende projecten. Films als Bonnie and Clyde, Space Oddyssey, The Shining en The Exorcist. Het zijn allemaal lovende films die nog steeds zeer populair zijn. Wat ons betreft zijn deze films het ook allemaal waard om te kijken, mocht je nog meer filmtips nodig hebben.

Heroes, Villains and Friends

In de derde aflevering zie je hoe Warner Bros, dankzij een belangrijke samenwerking, een van de grootste filmstudio’s ooit wordt. De jaren 80 is een goede tijd voor het bedrijf, die pionier is onder alle grote Hollywood producties. Een samenwerking met Columbia Pictures en uiteindelijk met Disney, alle grote spelers komen voorbij. Je leert in deze aflevering meer over deze toonaangevende filmstudio en hoe zij het succes hebben bereikt dat ze tot de dag van vandaag hebben.

Wizarding World and The Big Bang

De tijd van geliefde kaskrakers en filmreeksen, in de laatste aflevering van 100 Years of Warner Bros komen de meest recente films aan bod. Een nieuw tijdperk begint en dankzij grote fusies verandert er veel voor de filmwereld. Toch blijft Warner Bros authentiek en toonaangevend in de producties die gemaakt worden. Een mooie aflevering waarin de kracht van deze bijzondere filmstudio wordt benadrukt.

Als je van documentaires houdt, maar geen zin hebt in een lange docu, dan is deze reeks perfect voor jou. Niet alleen leer je meer over de geschiedenis van de toonaangevende Warner Bros Studio, het is ook zeer vermakelijk om naar te kijken. Ideaal als je geen zin of tijd hebt om een nieuwe serie te bingen, maar wel iets wilt kijken met meerdere afleveringen. Laat je op HBO Max meenemen in de verhalen en ervaringen van de bekende filmstudio en verschillende bekende acteurs, terwijl Morgan Freeman het woord doet.

