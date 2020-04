Deze 101 Android apps moet je NU deleten

Google grijpt versneld in na hondsbrutale fraude met Android Apps.

De Android apps in de Google Play Store blijken regelmatig gevoelig voor fraude en inmiddels is het weer prijs. Deze fraude is echter wel heel brutaal. De brutaliteit is zo schokkend dat Google versneld gaat ingrijpen om de veiligheid in de Play Store te verbeteren.

Zo werkt de fraude met deze Android Apps

De fraude die nu ontdekt is zit bijzonder brutaal in elkaar. Het blijkt dat 27 ontwerpers hebben samengewerkt in een netwerk, het zogenoemde 2NAD netwerk. De werkwijze is even brutaal als eenvoudig. Men kopieerde succesvolle Android apps en maakte daar kleine veranderingen in. Daarnaast paste men de privacy policy aan en zorgde men dat men toegang krijgt tot locatiegegevens van gebruikers. Vervolgens spamt men de smartphone van gebruikers met adware.

Men schat dat de fraude door de eenvoud maximaal een dag per app kost. Hier tegenover staat een maandopbrengst van een miljoen dollar. Het is op dit moment nog niet bekend of er nog andere vormen van fraude zijn toegepast.

Google grijpt versneld in bij verbetering Android Apps

Uiteraard is Google verre van blij met de situatie. Men had al aangekondigd dat ontwikkelaars die locatiegegevens willen gebruiken in apps vooraf toestemming moeten vragen aan Google. Dit traject zou echter pas in het najaar uitgerold worden. Naar aanleiding van deze nieuwe fraude gaat men dit traject nu versnellen. Concrete data geeft men daarbij (nog) niet.

Welke Android Apps moet je nu deleten?

Doordat de fraude zo geraffineerd is en de namen van de namaak-apps erg veel op de echte, succesvolle apps lijken is er geen lijst met te deleten apps voor handen. Je moet dus naar de namen van de ontwikkelaars kijken om de juiste apps te deleten. Cybernews, dat de fraude ontdekte, gaf de volgende lijst met namen vrij:

