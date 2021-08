12 avonturenfilms op Netflix die je nu kunt zien

Toe aan een avontuur, vanaf je luie bank in de woonkamer? Dit zijn 10 avonturenfilms op Netflix die je nu kunt streamen.

Grotten ontdekken, op zoek naar een schat of een verborgen stad tegenkomen. Avonturenfilms zijn van alle tijden en weten je op unieke wijze op het puntje van je stoel te brengen. In dit artikel geven we je 10 avonturenfilms op Netflix die je nu kunt zien op de streamingdienst. Zo heb je deze week of aankomend weekend in elk geval genoeg films om naar uit te kijken op Netflix.

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

Wetenschapper Owen Grady en zakenvrouw Claire Dearing moeten een eiland vol dinosaurussen zien te redden van een uitbarstende vulkaan.

Cast Away (2000)

Nadat het vliegtuig van Chuck Noland, een werknemer van FedEx, in de Grote Oceaan neerstort, moet hij vechten om te overleven op een onbewoond eiland.

Seven Years in Tibet (1997)

Tijdens WOII wordt bergbeklimmer Heinrich Harrer in India gevangen genomen door de Britten. Hij kan ontsnappen en maakt een gevaarlijke tocht door het Himalaya-gebergte.

Fantastic Beasts and Where To Find Them (2016)

Tijdens een bezoek aan New York in 1926 ontdekt de moedige en excentrieke magiër Newt Scamander een sinister complot dat de magische wereld bedreigt.

Enola Holmes (2020)

De onbevreesde tiener Enola Holmes zoekt haar vermiste moeder en gebruikt haar speurderstalent om grote broer Sherlock te slim af te zijn en een gevluchte lord te helpen.

Love and Monsters (2021)

Zeven jaar na de monsterapocalyps besluit de sympathieke, maar wat onfortuinlijke Joel zijn knusse ondergrondse bunker te verlaten en op zoek te gaan naar zijn ex.

Nog meer avonturenfilms op Netflix:

Mowgli (2018)

Een weesjongen die in de jungle is opgevoed door dieren neemt zijn lot in eigen hand en gaat de confrontatie aan met een gevaarlijke vijand en zijn menselijke afkomst.

The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

In deze prequel van de trilogie ‘The Lord of the Rings’ gaat Bilbo Balings met een dappere groep dwergen op een gevaarlijke tocht om hun verloren koninkrijk te heroveren.

Back to the Future (1985)

Hij rijdt per ongeluk een DeLorean-tijdmachine van 1985 naar 1955. Nu racet Marty McFly tegen de klok om zijn toekomstige ouders verliefd op elkaar te laten worden.

Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Indiana Jones gaat met zijn vader voor de derde keer op avontuur uit om de wieg van de beschaving te verkennen tijdens een gevaarlijke zoektocht naar de heilige graal.

The Mummy (2017)

Eeuwen geleden vertoornde een prinses haar vader en werd gemummificeerd. Wanneer hedendaagse militairen haar vinden, ontketenen ze lust, macht en de woede van de goden.

Robin Hood (2010)

In deze groots aangepakte adaptatie, ontmoet soldaat Robin de stervende Robert uit Loxley en belooft hij hem zijn zwaard terug te geven aan zijn familie in Nottingham.

En dat waren ze, 12 avonturenfilms op Netflix die je nu kunt zien. Veel kijkplezier!