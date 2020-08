12-inch MacBook met ARM chip komt nog dit jaar?!

Het lijkt erop dat we dit jaar nog een 12-inch MacBook met ARM chip gaan zien.

In juni maakte Apple tijdens de WWDC keynote officieel bekend dat ze afstappen van de Intel-chips. In plaats daarvan krijgen de MacBook zogezegde ARM-chipsets. Het Amerikaanse techbedrijf heeft genoeg ervaring. Voor de iPads en iPhones maakt Apple al jaren eigen processorchips.

Dat we dit jaar al een MacBook gaan zien met een ARM chip had misschien wel niemand verwacht. Toch is het zo, als we The China Times mogen geloven. Het zou gaan om een 12-inch MacBook Pro met dus die ARM chip aan boord. Volgens de bron is het een ultralichte laptop die minder dan 1 kg gaat wegen. Dat belooft wat.

De 12-inch MacBook Pro met ARM chip verschijnt eind dit jaar op de markt, als we dit nieuws mogen geloven. Het is natuurlijk niet bevestigd door Apple. Neem het bericht dan ook met een klein korreltje zout. Het is echter niet ondenkbaar dat dit inderdaad gaat gebeuren. De eerste MacBooks met ARM zouden begin volgend jaar worden verwacht. Eind dit jaar klinkt wat dat betreft ook realistisch.

De zelfontwikkelde processor in de 12-inch MacBook betreft volgens de bron de A14X. Deze MacBook zou erg zuinig zijn en een batterijduur hebben van 15 tot 20 uur. Dezelfde chip gaan we naar verluidt ook terugzien in de iPad Pro.