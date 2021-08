12-jarige jongen verdient even €330.000 met NFT’s

Foto via Benyamin Ahmed

Een jongen van 12 jaar wist een virtuele goudmijn te raken met zijn Weird Whales-collectie, die als NFT’s ruim drie ton opleverde.

Benyamin Ahmed is een ogenschijnlijk doodnormale 12-jarige jongen uit Groot-Brittannië. Tijdens de schoolvakantie wist hij daarentegen net zoveel te verdienen als een gemiddelde Nederlander in bijna een decennium. Met de creatie van 3350 Weird Whales en de verkoop als NFT’s verdiende Ahmed omgerekend ruim €330.000 aan Ethereum, zo meldt de BBC. Zou hij nu zakgeld aan zijn ouders geven in plaats van andersom?

Weird Whales

Ahmed leerde op jonge leeftijd coderen en wilde recentelijk een graantje meepikken van de NFT-wereld. Non-Fungible Tokens zijn digitale handtekeningen die aan een digitaal object gekoppeld kunnen worden. Op deze manier kan een kunstenaar een digitaal kunstwerk als ‘echt’ bestempelen, hoewel er oneindig veel kopieën van gemaakt kunnen worden.

De Weird Whales van de jongeman vielen kennelijk in de smaak. Fans kochten de gepixeleerde walvisplaatjes bij elkaar voor ruim €330.000 aan Ethereum. Grappig genoeg heeft Ahmed dus een gigantische wallet cryptocurrency, terwijl hij niet eens een echte bankrekening heeft. Afhankelijk van hoe de cryptowereld zich ontwikkelt, kan hij nog vele malen rijker worden dan dat.

De Whales lijken een beetje geïnspireerd op de CryptoPunks die recentelijk voor miljoenen over de toonbank gingen. Ahmed creëerde een script waardoor alle 3350 poppetjes automatisch gegenereerd werden. Ieder van de duizenden walvissen is volledig uniek.

Ahmed maakte eerder al een collectie door Minecraft geïnspireerde NFT’s, maar dat werd geen succes. De jongen werkt momenteel aan zijn derde collectie. Hier zal het thema superhelden op de voorgrond staan.