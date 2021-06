12 thrillers op Netflix die je moet kijken! - Apparata

Het aanbod van spannende thrillers op Netflix is best ruim te noemen. We geven je er 12 om te kijken.

Films die ervoor zorgen dat je op je puntje van je stoel gaat zitten. Heerlijk, wij houden daarvan. Op Netflix is een ruim aanbod aan thrillers te vinden. Van pulp tot echt wel spannende krakers. We halen de krenten uit de pap voor je. Hier zijn 12 thrillers op Netflix die je moet kijken!

The Rainmaker

Een jonge advocaat en een strijdlustige juridisch medewerker helpen de ouders van een ongeneeslijk ziek jongetje met hun rechtszaak tegen een verzekeringsmaatschappij.

Shutter Island

De verontrustende visioenen van een Amerikaanse marshal compromitteren zijn onderzoek naar de verdwijning van een patiënt uit een psychiatrisch ziekenhuis.

Bird Box

Vijf jaar nadat een duistere kracht het merendeel van de bevolking tot zelfmoord heeft gedreven, proberen een overlevende en haar kinderen zich in veiligheid te brengen.

Now You See Me

Enkele slimme goochelaars zijn de FBI alsmaar te slim af terwijl ze stelen van banken en de buit uitdelen aan hun publiek.

The Lazarus Project

Ben dacht dat zijn leven voorbij was toen hij ter dood werd veroordeeld. Maar na zijn executie met een een dodelijke injectie ontwaakt hij in een heel nieuwe wereld.

Scarface

Een Cubaanse gangster werkt zichzelf met veel geweld op tot drugsbaron in Miami. Hij verliest zichzelf aan verslaving, obsessie en brutaliteit, met vreselijke gevolgen.

Split

Een man met meerdere identiteiten ontvoert drie tienermeisjes. Ze moeten zien te ontsnappen voordat zijn nieuwste en gevaarlijkste persoonlijkheid het overneemt.

The Da Vinci Code

Na een mysterieuze moord in het Louvre ontrafelt een Harvard-professor een web van bedrog over de werken van Leonardo da Vinci.

No Country For Old Man

Een nietsvermoedende jager, een doorgewinterde sheriff en een bloeddorstige huurmoordenaar worden door een misgelopen drugsdeal en een tas vol geld samengebracht.

Seven

Een doorgewinterde rechercheur en zijn nieuwe partner gaan wanhopig op zoek naar een moordenaar wiens gruwelijke misdaden zijn gebaseerd op de zeven hoofdzonden.

A Walk Among The Tombstones

Een drugsbaron huurt ex-agent Matt Scudder in om de moordenaars van zijn vrouw te vinden. De jacht leidt tot schokkende onthullingen in de onderwereld van New York.

The Glass House

Ruby verhuist naar de familie Glass. Al snel ontdekt ze dat de familie wellicht verantwoordelijk is voor de dood van haar ouders.

Dat waren 8 toffe thrillers op Netflix. Veel kijkplezier!