14-inch MacBook Pro gaan we dit jaar niet meer zien?

Wie met smart wacht op de 14-inch MacBook Pro staat mogelijk voor een teleurstelling.

Apple begon het jaar met een nieuwe MacBook Air. Later kwam de nieuwe 13-inch MacBook Pro. Daarnaast gingen er geruchten dat het Amerikaanse techbedrijf later dit jaar met een 14-inch MacBook Pro zou komen. Deze versie zou onder meer dunnere bezels krijgen. Nu lijkt het erop dat we dit jaar helemaal niets hoeven te verwachten op dit gebied.

Volgens een nieuw gerucht heeft de komst van de 14-inch MacBook Pro namelijk vertraging opgelopen. De laptop komt niet dit jaar, maar is uitgesteld naar 2021, aldus de rumoer. Het zijn niet de minste namen die deze info naar buiten brengen. De tweet met de informatie werd door Twitter-gebruiker ‘L0vetodream’ gedeeld. Vervolgens was het de doorgaans betrouwbare Jon Prosser die de tweet van L0vetodream deelde.

De huidige line-up van Apple MacBooks bestaat momenteel uit de MacBook Air, de 13-inch MacBook Pro en de 16-inch MacBook Pro. Waarom de 14-inch MacBook Pro uitgesteld zou zijn tot 2021 is niet duidelijk. Het coronavirus kan een mogelijke reden zijn. Leveranciers zijn in deze tijden moeilijker te bereiken. Een compleet nieuw product met nieuwe materialen lanceren is dan ook een uitdaging. Voor de nieuwe MacBook Air en 13-inch MacBook Pro lag dit anders. De behuizing van de laptops is grotendeels gelijk aan de oude modellen.