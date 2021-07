160W smartphone opladen kán (zonder gesmolten phone) - Apparata

Infinix lijkt het onmogelijke te doen, want ze kunnen een smartphone binnen 10 minuten volledig opladen op 160W. Werk het echt?

Xiaomi leek vooralsnog de grote winnaar op het gebied van razendsnel smartphones opladen. 200 watt is ongekend indrukwekkend, maar er zit een kleine kanttekening aan. Het enige bewijs wat we hebben is een video van Xiaomi zelf. In het geval van Infinix’ 2021 Concept Phone met 160W opladen hebben we meer. AndroidAuthority nam het razendsnelle opladen zelf onder de loep. Met indrukwekkende resultaten als gevolg.

Een smartphone met 160W opladen kan!

Volgens Infinix kan de speciale smartphone (die vooralsnog niet commercieel verkrijgbaar is) binnen 10 minuten volledig opgeladen worden. Het medium testte deze bewering en kwam daar aardig bij in de buurt. Binnen iets meer dan 11 minuten was de 4000mAh batterij volledig opgeladen. Xiaomi kan het naar eigen zeggen binnen 8 minuten, maar nogmaals, dat moet nog blijken.

Omgerekend weet Infinix hun smartphone met 363mAh per minuut op te kunnen laden, wat ongekend is. Voor gemiddeld gebruik is één minuut opladen dus al goed voor enkele uren smartphoneplezier.

Maar volgens AndroidAuthority is dat niet eens het meest indrukwekkende aan de oplaadtechnologie van Infinix. Op z’n heetst werd een temperatuur van ongeveer 42°C gemeten. Dat is relatief warm, maar nog steeds koeler dan Xiaomi’s 120W oplader (bijna 44°C) en OnePlus’ 65W oplader (43,2°C ).

Met andere woorden, in theorie moet 160W opladen voor extreem veel extra hitte zorgen. Dat blijkt reuze mee te vallen. De oplaadtechnologie van Infinix is kennelijk behoorlijk efficiënt. Daarbij is een hoge temperatuur zeer slecht voor batterijen en omdat de accu in kwestie binnen ruim 10 minuten vol is, hoeft de batterij maar heel even dergelijke temperaturen te doorstaan.