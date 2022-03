18-jarige koopt voor 4.500 euro aan in-game items met papa’s creditcard

Altijd gevaarlijk, een smartphone of tablet met toegang tot een creditcard in combinatie met in-game aankopen.

Het is opletten wat je kind allemaal uitvoert op je smartphone. Zeker als je gevoelige zaken zoals een creditcard hebt gekoppeld aan een apparaat. Zonder extra controle zoals een CVC-code of het invoeren van een pincode kunnen genadeloos veel aankopen gedaan worden terwijl de creditcardhouder niets in de gaten heeft. Tot de afschrijving arriveert.

In-game aankopen

Hoewel je een 18-jarige in principe niet meer als een kind omschrijft, is deze gebeurtenis toch opmerkelijk te noemen. De meid in kwestie had voor bijna 4.500 euro aan aankopen gedaan met in-app aankopen. De creditcard van de vader werd hiervoor gebruikt. Voor een periode werd dagelijks voor meer dan 200 euro aan aankopen gedaan. Pas aan het einde van de maand toen de afschrijving kwam had de vader door wat er zich heeft afgespeeld met zijn creditcard.

De 18-jarige had blijkbaar niet door dat haar vaders creditcard gebruikt werd voor de aankopen. Want ondanks de aankopen in de game ging er niets van haar creditcard af. In plaats van verder onderzoek te doen gingen de aankopen vrolijk door. Een dure les voor de dochter. En zo kost een ‘onschuldige’ gratis online game toch duizenden euro’s. Wijze tip voor ouders. Hou je kroost in de gaten met games op smartphones, want die in-game aankopen zijn vaak erg sneaky en voor je het weet levert het een pijnlijke rekening op. (via Globalnews)