2020 was een absurd goed jaar voor gamers en Steam - Apparata

2020 was het jaar van de gamer en van Steam. Het PC platform haalde absurde spelersaantallen en we speelden gigantische hoeveelheden games. Check de cijfers hier.

PC-platform Steam publiceert deze week het jaaroverzicht van 2020 en daaruit blijkt één ding. Gamers hebben massaal virtuele entertainment geconsumeerd in het jaar van COVID-19. Tegelijkertijd werden er op absurde schaal games gekocht, data overgeheveld, in virtuele realiteiten rondgelopen en ga zo maar door. Dit zijn de meest interessante gamer statistieken van het afgelopen jaar.

2020 was het jaar van de gamer en Steam

Steam is verreweg het grootste game platform voor PC ter wereld en de statistieken van 2020 reflecteren dat. Per maand had het platform maar liefst 120 miljoen actieve gebruikers wereldwijd. Dat was vorig jaar nog 95 miljoen. Ook werd recentelijk het record van gelijktijdige hoeveelheid spelers gevestigd, 24,8 miljoen spelers tegelijkertijd.

Per dag komen gemiddeld ruim 62 miljoen mensen een spelletje spelen. Dat gebeurde daarbij absurd veel meer dan vorig jaar; er werd bijna 51% meer uren aan games gespeeld dan in 2019. In totaal spendeerden we ruim 31 miljard uur in-game

Wat ook nog breinbrekend is, is de hoeveelheid data die Steam in 2020 heeft verstrekt. Spelers kopen en downloaden games via het platform en dat was in 2020 goed voor 25,2 exabytes! Dat is 25,2 miljard gigabyte. Vorig jaar verstrekte Steam nog ‘slechts’ rond de 16 exabyte aan data.

Kortom, 2020 was het jaar van de gamer, grotendeels vanwege de pandemie. Mensen moesten massaal thuiszitten dus waarom zou je niet lekker een potje van de favoriete game spelen. Ervan uitgaande dat al het gedoe met het virus dit jaar afgelopen is, zal Steam voor het eerst in lange tijd een daling van al die cijfers zien in 2021. Laten we dat voor deze ene keer maar hopen.