2020 was een monsterjaar voor Chromebook laptops - Apparata

2020 was een geweldig jaar voor de verkoop van Chromebook laptops. De verkoop van sommige modellen ging tot wel 17 keer over de kop!

De verkoop van Chromebook laptops was in 2020 fenomenaal, zo blijkt uit cijfers van Canalys. Dat heeft ongetwijfeld met de wereldwijde pandemie te maken, aangezien iedereen al bijna een jaar moet thuiswerken. Verschillende fabrikanten zagen de Chromebook-gekte zorgen voor een stijging van 235% tot wel 1.766%.

Chromebook verkoop gaat als een tierelier

De verkoop van Chromebook laptops was in 2020 gigantisch, zo blijkt uit cijfers van het gelinkte onderzoeksbureau. In totaal verdubbelde het aantal verkochte Chromebooks wereldwijd ruim naar 30,7 miljoen eenheden in 2020 tegenover 14,7 miljoen in het jaar daarvoor.

Veel verschillende merken maken varianten van de Chromebook, maar geen enkel merk deed dat zo succesvol als het Chinese Lenovo. In Q4 van 202 verkocht het merk 2,8 miljoen laptops, wat goed is voor een groei van 1766%. Qua aantallen staat HP daarentegen nog hoger, met 3,5 miljoen stuks (een 235% groei) in dezelfde periode.

Verder wisten Dell en Acer het goed te doen met 1,5 miljoen stuks het ook zeer lekker te doen. Samsung zag tot slot ook een behoorlijke stijging in verkochte Chromebooks; 630% meer om precies te zijn.

Voordelen van Chromebook

In retrospectief is het niet gek dat de verkoop van Chromebook laptops in 2020 door het dak ging. De pandemie zorgt ervoor dat men massaal een laptop nodig heeft om thuis te werken of studeren.

Maar juist een Chromebook is dan voor veel gebruikers ideaal. Doorgaans zijn de laptops een stukje gebruiksvriendelijker door ChromeOS. Ook is de verkoopprijs van Chromebooks vaak net iets lager dan die van een Windows-equivalent. Als nadeel hebben ze de doorgans iets mindere specs, maar daar zal de gemiddelde gebruiker niets om geven. Het ding moet voor velen simpelweg kunnen internetten en eventueel videobellen.

Kortom, een perfect instapmodel voor veel nieuwe gebruikers die voor de pandemie tijdelijk een laptop nodig hebben.

