2021 wordt het jaar van supersnel 100W smartphones opladen

Je smartphone met maar liefst 100W opladen? In 2021 wordt dat volgens een lekker mogelijk.

Als smartphone-liefhebber kijk je veelal naar de specs om te beoordelen of het je geld waard is. Maar een processor kan nog zo krachtig zijn, als de CPU je batterij binnen no-time leeg trekt, heb je er nog niet zoveel aan. Een lekker laat nu weten dat de accu in 2021 bij veel merken geen bottleneck meer gaat zijn. Naar verluidt kun je straks namelijk veelal smartphones met 100 Watt oplaadcapaciteit vinden.

100W smartphone snelladen in 2021

Op het Chinese Weibo laat een lekker weten dat 3 van de 4 grote Chinese gaming smartphone makers met 100W opladen gaan komen. Dit gaat volgens de bron hand in hand met de aankomende Snapdragon 875 die vermoedelijk volgens jaar uitkomt.

Op dit moment zijn er eigenlijk geen commercieel toegankelijke smartphones die zo snel kunnen opladen. Wel zie je dat veel gaming smartphones, bijvoorbeeld de Black Shark 3 – al razendsnel kunnen opladen. Maar we kunnen nu alleen nog maar fantaseren over het verschil tussen diens 65W snelladen en de toekomstige 100W.

100W in alle smartphes?

Tot dusver stelt de lekker dat alleen gaming smartphones 100W gaan krijgen in Q1 van 2021. Daarmee suggereert hij dat de techniek in de loop van het jaar eventueel wat breder uitgerold zal worden. Maar het is lang niet zo simpel als dat het lijkt. Ik bedoel, we herinneren ons allemaal Galaxy Note 7 gate nog. Je kunt niet zomaar een batterij met een gigantisch wattage volproppen met energie. Batterijen degraderen en worden warm; twee dingen waar je een beetje mee moet opassen.

Toch spelen onder andere Xiaomi en Vivo al een tijdje met het idee om supersnel opladen toe te passen. En moet je nagaan, als deze gigantische batterij al binnen een half uur bijna 60% vol is.. Hoe snel vul je 5000mAh dan met ruim 3 keer zoveel Watt?!

Maar het is dus nog even wachten geblazen. Volgens de lekker krijgen we in de eerste paar maanden van 2021 voor het eerst commercieel beschikbare phones met 100W opladers.

Via: AndroidAuthority