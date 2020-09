23 dingen die je moet weten over de PlayStation 5 - Apparata

PlayStation legt graag aan je uit in een video wat je qua feiten allemaal moet weten over de PlayStation 5.

Met de release in aantocht vonden ze het bij PlayStation Acces een goed idee om in feiten uit te leggen wat je zou moeten weten over de PlayStation 5. Dat hebben ze gedaan door middel van een video.

Gelukkig is de video geen regen aan feiten over de PlayStation 5 die door je strot worden geduwd. Het filmpje duurt namelijk bijna 8 minuten, dus je kunt er rustig even de tijd voor nemen. Vandaag is de laatste dag van september en dat betekent dat er morgen een nieuwe maand aanbreekt. Daarmee zijn we nog maar één maandje verwijderd van november. Een maand waar gamers over de hele wereld halsreikend naar uitkijken. Niet alleen komt de PS5, maar ook de Xbox Series X dan uit.

In de video vertelt PlayStation Acces over de verschillende varianten van de PS5. Ook komen in deze video feiten over de PlayStation 5 boven tafel met betrekking tot games en de techniek. Tevens worden de accessoires behandeld, hoe het zit met de PlayStation Plus Collection en meer. Kortom, overweeg je een PS5 dan is het zeker de moeite om de video te bekijken. De PlayStation 5 is hier in Nederland vanaf 19 november verkrijgbaar in twee varianten.