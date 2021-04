3 aanbieders om veilig Bitcoin en crypto te kopen - Apparata

Overweeg je in te stappen in Bitcoin of andere cryptocurrency te kopen? We helpen je een handje op weg.

Verzoeknummertjes. Doen we ook gewoon op Apparata. Lezer @dutchdriftking vroeg zich af waar je veilig terecht kunt om Bitcoin of andere cryptocurrency te kopen. Het aantal aanbieders is enorm anno 2021. Je wilt natuurlijk wel je geld op een veilige manier parkeren bij een partij dat ervaring heeft en een goede reputatie heeft. Dit artikel is op basis van eigen ervaringen geschreven. Hieronder een aantal aanbieders waar je veilig terecht kunt voor een crypto aankoop.

Wallet

Bitcoins of andere crypto kopen kan via verschillende partijen, maar het begint bij het begin. Je kunt de crypto’s helaas niet op je eigen bankrekening opslaan. Je moet dus een aparte rekening, a.k.a. Wallet, openen. Ook dit vergt weer wat huiswerk. Je kunt domweg niet alle crypto’s van deze wereld op één wallet storten. Elke aanbieder heeft ondersteuning voor één of meerdere valuta’s. Persoonlijk heb ik goede ervaringen met Blockchain.com. Er zijn echter meerdere manieren om een wallet te beheren. Mijn genoemde voorbeeld is een online wallet, maar je hebt bijvoorbeeld ook een hardware wallet waar je offline en seperaat van je computer je coins kunt bewaren. Dit laatste is vooral aan te raden als je een zeer waardevolle portfolio hebt.

Heb je een wallet of had je er al één? Dan kunnen we nu door met het verzoeknummer. Veilige aanbieders van crypto!

1. BTCdirect

Het liefste zoek je een partij zo dicht mogelijk bij huis. Crypto aankopen bij een bedrijf dat zich in een ver land begeeft kan toch wat wantrouwen geven. Bovendien, mocht je vragen hebben dan wil je zo snel en goed mogelijk geholpen. Als dat ook nog in je eigen taal kan is dat mooi meegenomen. Wat dat betreft is BTCdirect een prima partij.

Dit is een Nederlands bedrijf, dat inmiddels in meerdere Europese landen actief is. Je kunt er Bitcoin kopen en naar je wallet sturen. Naast Bitcoin hebben ze ook een aantal andere munten. Onder andere Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash en Ripple kan bij deze partij aangeschaft worden.

2. Bitcoin Meester

We blijven nog even in Nederland. Via Bitcoin Meester kun je een hoop verschillende crypto aankopen. Ook bij deze partij kun je in het Nederlands terecht als je vragen hebt. Naast Bitcoin en bekende alternatieven hebben ze tevens een hoop (onbekendere) altcoins in het aanbod. Dat maakt het vooral een interessante partij als je van plan bent een portfolio te maken met een gespreid aanbod.

Bitcoin Meester heeft ook een eigen wallet, hou er echter wel rekening mee dat er fee’s gebonden zijn met versturen van coins. Je kunt aankopen ook gewoon laten storten op een externe wallet.

3. Bitvavo

Deze partij heeft een aanbod van meer dan 50 coins. Deze Europese exchange is wat meer gericht op de trader met ervaring. Als je nog maar net in het wereldje stapt kan de website misschien wat confronterend ogen. Lees je echter rustig in. Belangrijkste is dat Bitvavo een betrouwbare Europese partij is waar je Bitcoin en andere coins met een gerust hart kunt kopen.

Tot slot

Welke aanbieder je ook kiest om Bitcoin of andere crypto te kopen. Zorg ervoor dat je het bij een zo lokaal mogelijke partij doet, met een goede referentie. Hoe verder weg de exchange zit, hoe meer gedoe het kan worden. Denk aan langzame verificaties, trage aankopen en slechte support. Bovendien is er Europese waakhond die je bij gaat staan met exchanges in verre, exotische landen.