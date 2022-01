3 aanstaande PlayStation 5 games om in de gaten te houden

De aankomende periode zin om een nieuwe game uit te proberen? Deze 3 aanstaande PlayStation 5 games moet je in de gaten houden.

Grote game releases vinden meestal in het najaar plaats. Denk aan een nieuwe Call of Duty bijvoorbeeld. Dat betekent niet dat er niets valt te beleven in de eerste maanden van een nieuw jaar. De aankomende maanden zijn er in elk geval drie titels waar je naar uit kunt kijken. Ze verschijnen op de PlayStation 5 (de titels uit dit lijstje verschijnen ook op andere platformen) en zijn binnenkort te spelen.

Dying Light 2 – 4 februari 2022

Een nieuwe Dying Light. Dat is iets om naar uit te kijken! Het eerste deel van de zombie survival game verscheen in 2015. De hoogste tijd voor een deel twee dus. Dit tweede deel verschijnt over een paar weken, onder andere op de PlayStation 5. Check de trailer hieronder. Als je fan bent van zombie games dan is dit een titel om in de gaten te houden.

Gran Turismo 7 – 4 maart 2022

Ook een game waar we al heel lang naar uit hebben gekeken. En een game die al jaren in de maak is. Op 4 maart is het eindelijk zover. Na een periode van uitstel zijn de verwachtingen torenhoog. In maart kunnen we eindelijk aan de slag met GT7, zowel op de PlayStation 5 als op de PS4!

Grand Theft Auto V – maart 2022

Er is nog geen glasharde datum gecommuniceerd voor GTA V op de PlayStation 5. Maar de verwachting is toch wel dat Rockstar Games een release in maart op de planning heeft staan. Met 60 fps en 4k gaming moet GTA V op de PS5 een compleet nieuwe ervaring opleveren. Een trailer check je hieronder.

Aanvullingen qua PlayStation 5 games? Drop ze in de comments.