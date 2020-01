3 dingen die je moet weten over de NextBase 4K Dash Cam

Hoewel we in Nederland relatief veilig rijden is het totaal geen gek idee om een dashboard camera (dashcam) mee te nemen in de auto.





Je hebt immers altijd uilskuikens, verzekeringsfrauders en hit-en-runners die je flink wat geld kunnen kosten. Daarom dat het Britse NextBase tijdens de CES 2020 hun nieuwe 622GW 4K Dash Cam onthulde. Dit zijn de drie hoogtepunten van het apparaat.

Supersnel WiFi

De NextBase 622GW 4K Dash Cam neemt zoals de naam al doet vermoeden in kraakhelder 4K op (30 fps). De beelden die de dashcam maakt worden vervolgens door middel van 5 GHz WiFi (Dual 2,4 GHz WiFi + 5 GHz WiFi) razendsnel naar je smartphone verstuurd. Dit is volgens het Britse bedrijf de eerste dashcam met 5GHz internetverbinding.

Helpt je in noodgevallen

Maar naast het vastleggen van eventuele ongelukken of verzekeringsfrauders helpt de NextBase 622GW je ook in noodgevallen. Zo is er voortgebouwd op het EmergencySOS-systeem waarmee hulpverleners gemakkelijk en snel je locatie kunnen vaststellen.

NextBase integreert daarbij het what3words-systeem dat zelfs offline de locatie van de bestuurder kan doorgeven. Dit geolocatiesysteem maakt gebruik van een extra laag bovenop coördinaten. Een hele lijst aan cijfers is immers helemaal niet handig voor mensen om te begrijpen. What3words koppelt de locatie van een slachtoffer aan een drietal woorden waardoor iemand nog gemakkelijker gevonden kan worden.

Waslijst aan features

Al die hulpmiddelen zijn leuk en aardig, maar uiteindelijk wil je doorgaans gewoon dat het cameraatje alles perfect opneemt. Daarom zijn er een hele hoop functies in de gadget ingebouwd. Denk aan digitale beeldstabilisatie om trillingen van de auto grotendeels onzichtbaar te maken op video en integratie van stemassistent Alexa.

Of wat dacht je van Enhanced Night Vision en Extreme Weather Mode, systemen die het respectievelijk makkelijker maken om ’s nachts en in noodweer te zien wat er aan de hand is.

Op basis van de Parking Mode weet de dashcam wanneer hij kan stoppen met filmen máár wanneer er een verplaatsing van het voertuig plaatsvindt, springt de camera automatisch en zonder verdere stroomvoorziening weer aan.

De NextBase 622GW 4K Dash Cam moet ergens in het voorjaar van 2020 op de markt komen voor een relatief stevige adviesprijs van €299. Maar goed, dan heb je ook een dash cam met alles erop en eraan!

