3 goede en 3 slechte dingen van Enola Holmes - Apparata

Je kunt nu de nieuwe film Enola Holmes op Netflix bekijken. We zetten 3 goede en 3 slechte dingen van de film voor je op een rijtje. Geen zorgen, we spoilen niks!

De filmwereld heeft de afgelopen jaren het personage Sherlock Holmes al vaak genoeg beetgepakt. Het leek Netflix een leuk idee om een ander familielid uit te lichten, namelijk Enola Holmes. Dit is het jongere zusje van Sherlock. Het verhaal is gebaseerd op het boek van Nancy Springer, The Case of the Missing Marquess.

Ondergetekende viel zeker 3 goede en 3 slechte dingen op tijdens het kijken van de film. Je leest hieronder wat ik bedoel! We trappen af met het goede nieuws.

Goede dingen!

Prachtige wereld

In Enola Holmes heeft Netflix een prachtig Engeland in beeld weten te brengen. De omgevingen, de kostuums en de details zijn gewoon indrukwekkend. Let bijvoorbeeld ook op de auto in de film. Dat was één van de eerste auto’s. Een heerlijk stukje geschiedenis in beeld gebracht.

Geweldige cast

Netflix heeft het blik talenten waar het bedrijf mee samenwerkt goed opengetrokken. Zo kroop Henry Cavill (Superman, The Witcher) in de rol van Sherlock Holmes. De hoofdrol was weggelegd voor Millie Bobby Brown (Stranger Things). Ze deed het ontzettend goed en wist de film op haar hand te dragen. Best knap voor een 16-jarige dame.

Afwisseling van omgevingen

Door memorabele scènes op verschillende mooie plekken op te nemen blijft er veel hangen. Dat is in Enola Holmes ook zo. Er zit lekker veel afwisseling in de omgevingen wat de film ten goede komt. Je hebt het huis van de familie Holmes, maar ook een stukje natuur én het oude Londen. Het komt allemaal aan bod.

Slechte dingen!

Langdradig verhaal

Helaas is niet alles goud wat er blinkt. Enola Holmes heeft ook zo zijn slechte kanten. Ten eerste is de speelduur met 123 minuten best lang. 2 uur voor een goede fantasy film is vaak prima, maar er zitten best veel ‘inkakmomenten’ in deze film. Er komt een punt waarop je gaat kijken hoelang de film nog duurt. En dan blijkt dat je nog 30 of 40 minuten te gaan hebt..

Irritante manier van storytelling

Om je als kijker te betrekken bij het verhaal praat Enola Holmes af en toe tegen de camera. Een creatief bedachte manier van storytelling, maar het past niet zo bij het verhaal. Leuk voor The Office, die knipogen naar de camera, maar voor een film als deze had het niet nodig geweest. De kijker is slim genoeg om zelf het verhaal te volgen en heeft geen uitleg nodig. Zo moeilijk is het verhaal nu ook weer niet.

Dramatische effecten

In Enola Holmes zitten een aantal dramatische effecten verwerkt die de film niet perse beter maken. Zonder te spoilen moet je zelf maar oordelen of je dit met me eens bent of niet. Laten we het erop houden dat sommige scènes een beetje overdreven zijn. Als kijker voel je al aan wat de uitkomst gaat zijn en dat kan een scène langdradig en saai maken.

Is Enola Holmes de moeite waard? Uw auteur is van mening dat het zeker een prima avondje vermaak gaat opleveren. Een Holmes-verhaal is altijd leuk en Netflix heeft het met prachtige omgevingen fraai in beeld gebracht. De film is nu te zien op Netflix.