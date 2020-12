3 grote voordelen van gamen op een console (en dus geen PC) - Apparata

PC gamers mogen zichzelf dan wel bij het PC master race rekenen, maar er zijn 3 gigantische voordelen aan gamen op een console.

Met de gloednieuwe generatie consoles op de markt is het weer even tijd om de balans op te maken. Zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X zijn monsterlijke consoles. Daartegenover staat de machtige gaming PC, die volgens PC-gamers (waaronder yours truly) superieur is aan een console. Maar met huidige generatie valt daar toch wel wat over te zeggen.

Waarom een console beter is dan PC

Daarom in dit artikel 3 redenen waarom je beter een console kan kopen dan een gaming PC, allemaal beginnen met een ‘g’ op een of andere manier… Wees daarentegen niet getreurd beste PC master race-aanhangers, over smaak valt niet te twisten. En voor de echte bazen onder ons is er nog altijd de mogelijkheid om voor beide opties te gaan! Wederom, ik ben een voorstander.

Goedkoper

Laten we aftrappen met de meest Nederlandse reden om een console te kopen: je krijgt voor veel minder geld hetzelfde! Beide gaming stations kosten rond de €500 en dan heb je een monsterbak.

Ter vergelijking, mijn RTX 2070 Super grafische kaart kostte net zoveel. Daar zit je dan met je razendsnelle kaart, zonder álle andere componenten die een stukje samengesmolten metaal tot game krachtpatser omtoveren.

Geen gedoe

Dat speelt mee bij het tweede punt: PC’s zijn in tegenstelling tot consoles best wel een gedoe om te bouwen. Onderdelen moeten compatibel zijn, je moet ze apart bestellen en er gaat razend veel research in zitten. Een traktatie voor echte PC-bouwers, maar wel beetje gedoe.

Dat in tegenstelling tot een console. Toen ik de Xbox Series X review eenheid binnen kreeg, was ik binnen een half uurtje klaar om te gamen. Okay, ik moest nog games op de console downloaden, maar daar kom je bij het bouwen van een PC pas uren later aan toe. Kortom, consoles zijn simpelweg plug & play, geen gedoe!

Gebouwd om te knallen

Tot slot zijn consoles simpelweg gebouwd om te knallen, in tegenstelling tot PC’s. Met die laatste moet je namelijk ook kunnen werken, dingen opslaan, je belastingaangiften op doen, chatten met je baas en ga zo maar door. Kortom, allemaal rotzooi die de machine trager laat draaien, of in elk geval onoverzichtelijker maakt.

Ook qua hardware heeft een console een groot voordeel; het is ontworpen om op te gamen. Alles is geoptimaliseerd om spellen op te spelen, waardoor Sony en Microsoft de laatste druppel (reken)kracht uit ieder onderdeel kunnen persen. Dat helpt weer bij het laag houden van de prijzen én de complexiteit van de machine.