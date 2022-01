3 keiharde tips om smartphone minder verslavend te maken

Weg met dat ding uit je handen. We geven je 3 keiharde tips om je bloedeigen smartphone minder verslavend te maken.

We kunnen alles met onze smartphones. Echt alles. Misschien nog niet de WC doortrekken nadat je 15 minuten op de plee hebt gezeten met je smartphone in de hand. Maar als je een slimme toilet komt met een eigen app kan dat ook gewoon. Ontkennen kan niet meer. Je zit te veel op je smartphone en je weet het donders goed. De vraag is, hoe maak je de smartphone minder verslavend zonder te veel in te leveren op comfort?

Breken met een verslaving is altijd moeilijk. En hoewel dit misschien minder ernstig is dan een andere vorm van verslaving, kan het te veel in je handen hebben van je telefoon nog altijd vervelend zijn. Je verspilt vooral je eigen kostbare tijd. Tijd om je 3 keiharde tips te geven om de smartphone minder verslavend te maken. Simpel, maar doeltreffend.

1. Begin met het verwijderen van apps

Haal de digitale bezem door je smartphone. Verwijder apps waar je gevoelsmatig echt te veel tijd mee doorbrengt. Denk aan Instagram of TikTok. De meeste apps zijn ook gewoon via de mobiele site te gebruiken. Dat werkt wat minder prettig, maar helpt wel om je verslaving tegen te gaan. Apps als Facebook, Instagram, TikTok en Snapchat zijn ook allemaal zo ontworpen om je juist zo verslaafd te maken. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dus hup, verwijderen die rommel.

2. Hang je smartphone wat vaker aan de oplader

Dit is herkenbaar. Je kijkt een film of serie op Netflix en zit toch in een soort onderbewustzijn op je smartphone. Dat komt omdat er een saaie scène in de serie of film aan bod komt. Je verliest je aandacht voor heel even en grijpt meteen naar je smartphone. Als je de telefoon ergens anders aan de lader hangt kun je er niet direct bij. Dat is in het begin even afkicken, maar het helpt echt.

3. Zet de smartphone op stil

In uitbreiding op punt twee. Leg de smartphone binnen je eigen bereik en zet deze op stil. Zo kun je niet afgeleid worden door (veelal) nutteloze notificaties. Als je een smartwatch draagt kun je nog altijd de notificaties aflezen en weet je of iets belangrijks mist of niet. Je merkt het meteen. Als je van de bank moet opstaan om je telefoon te pakken denk je wel twee keer na of je daar zin in hebt. Wat zijn we toch ook een stel luie honden.

Met deze 3 keiharde tips moet je gebruik van de smartphone toch iets minder verslavend aanvoelen. Aanvullingen? Deel ze in de comments!