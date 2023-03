3 meest gestelde vragen over het Bosch smart systeem

In 1886 richtte Robert Bosch in Stuttgart (Duitsland) de “Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek op”. Bosch begon als bedrijf met maar twee medewerkers. Inmiddels is het uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener, met meer dan 400 duizend medewerkers.

Het merk levert voor de elektrische fietsen onderdelen als de middenmotoren, accu’s en displays. In 2022 heeft Bosch het smart systeem op de markt gebracht. Lees in dit artikel de 4 meest gestelde vragen over het Bosch smart systeem.

#1 Wat houdt het Bosch smart systeem in?

De drive unit – ook wel bekend als motor-, accu en display zijn de onderdelen in het aandrijfsysteem van Bosch. Van elk onderdeel zijn er meerdere varianten die elk hun eigen eigenschappen en prestaties hebben. Motoren zijn er bijvoorbeeld met een laag vermogen of juist met een hoog vermogen.

Met het smart systeem van Bosch word je meegenomen naar de toekomst van de (digitale) elektrische fiets. Onder andere de eBike Flow-app, accu, display, bedieningseenheid en de drive unit zijn verbonden. Dankzij het systeem is je e-bike extra beveiligd tegen diefstal en ervaar je een hogere mate van veiligheid en stabiliteit als je plots moet remmen.

#2 Wat is het verschil tussen het ‘oude’ aandrijfsysteem en het nieuwe smart systeem?

De onderdelen die horen bij het smart systeem kunnen eenvoudig worden gekoppeld met de eBike Flow-app op je smartphone. Met deze app gaat er een wereld aan nieuwe mogelijkheden voor je open. Zo vind je er onder andere het e-Bike Alarm, de eBike Lock, Ritscherm, Navigatie en routeplanning, Acitivity tracking en Individuele rijmodi.



Met het aandrijfsysteem van de vorige generatie is het mogelijk om de app te verbinden (indien de productcombinaties juist zijn). Toch zijn hiervoor de mogelijkheden niet zo uitgebreid als bij het smart systeem. Dit komt onder andere omdat de hardware voor de motor, accu en display hier niet voor is ontwikkeld.

#3 Hoe weet je of een e-bike beschikt over het smart systeem van Bosch?

Het is vanaf de buitenkant lastig te zien of een elektrische fiets beschikt over het nieuwe smart systeem. Als je een e-bike via Fietsvoordeelshop.nl aanschaft, wordt het vermeld onder ‘specificaties’. Je herkent het smart systeem aan de afkorting BES3. Ben je benieuwd naar onze favoriete e-bikes, inclusief BES3? Wij lichten onze 2 favoriete hieronder aan je toe.

Favoriete e-bikes met Bosch smart systeem

Gazelle Avignon C380 HMB 2023

Bij de Gazelle Avignon C380 HMB is goed nagedacht over het strakke design en de innovatieve technologische onderdelen die verwerkt zitten, zoals het smart systeem van Bosch. De motor is de geruisloze en krachtige middenmotor is van hetzelfde krachtige merk. Het vermogen bedraagt 75 Nm. Met een uitgebreide standaard accu van 500 Wh kun je een afstand afleggen van 50 tot 110 kilometer op één volle accu. Liever een grotere actieradius? Het upgraden van je accu is mogelijk tot een actieradius van maximaal 140 kilometer.

Kalkhoff Endeavour 7.B Move+ 2023

Ben je op zoek naar een elektrische fiets geschikt voor woon-werkverkeer? Kijk dan eens naar de Kalkhoff Endearvour 7.B Move+. Dankzij de middenmotor van Bosch Performance CX verplaats je je razendsnel van A naar B. Ook heeft deze Kalkhoff het nieuwe BES3 systeem van Bosch. De standaard actieradius ligt tussen de 80 en 130 kilometer, met een accu capaciteit van 750 Wh. Upgraden van de accu is bij deze e-bike niet mogelijk.

Wil je zelf ontdekken welke fiets bij je past? Plan dan geheel vrijblijvend en volledig kosteloos een afspraak in voor een proefrit.