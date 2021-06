3 miljard euro gestolen in Bitcoin hack - Apparata

Dat zijn geen misselijke bedragen. Maar liefst 3 miljard euro is ontvreemd in een grootschalige Bitcoin hack.

Jaren geleden kon je Bitcoin voor een habbekrats inkopen. Als je dit in veelvoud hebt gedaan kun je nu miljardair zijn. In de praktijk zullen er maar weinig particulieren zijn die daadwerkelijk er zo ontzettend veel geld mee hebben verdiend. Die zullen immers bij tonnen, een miljoen of miljoenen allang de boel verkocht hebben.

Met een gezamenlijke investering is het meer aannemelijk dat er maar liefst een miljard euro of meer in het spel is. Dat was het geval in Zuid-Afrika. En daar is iets vreselijks gebeurd. Althans, voor de betrokkenen. Bij een hack van een grote crypto exchange in het land is omgerekend 3 miljard euro aan Bitcoin gestolen. Twee broers, de oprichters van de crypto exchange, zijn verdachte in de zaak. Want sinds het geld gestolen is ontbreekt ieder spoor van de twee. Het gaat hier om cryptocurrency exchange Africrypt.

Beide oprichters hadden tegen de klanten gezegd in april dat er een hack had plaatsgevonden. Vermoedelijk waren ze gewoon zelf verantwoordelijk voor die ‘hack’ en hebben ze Bitcoin gestolen van klanten die gebruik maakten van het platform. Het gaat nog heel moeilijk worden voor de gedupeerden om het gestolen geld terug te krijgen. Tenminste, zolang beide broers vermist blijven. Er is immers geen bank die je kan helpen, aangezien cryptocurrency aankomt op eigen verantwoordelijkheid. (via Bloomberg)