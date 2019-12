3 Netflix-tips om Kerst door te komen

Hmm, is er nog wat leuks op Netflix te kijken?

De bibliotheek bestaat uit honderden films en series. Toch herken jij dit: je start Netflix op en staart je blank naar het aanbod. Wat moet ik toch gaan kijken?! Dit moment ga je deze week ongetwijfeld ervaren. Met de kerstdagen en de periode tot oud & nieuw genieten veel mensen van de feestdagen. De kans bestaat echter ook dat verveling om de hoek komt kijken. Met deze 3 Netflix-tips ben jij in elk geval een aantal uren vermaakt. Mits je het nog niet gezien hebt natuurlijk.

Tip 1: The Witcher, seizoen 1

Na een lange hype is The Witcher eindelijk te zien op Netflix. Behandel de afleveringen met respect, want voor je het weet ram je zo door alle acht afleveringen heen. Het helpt om je eerst in te lezen waar The Witcher eigenlijk over gaat. Anders zit je de eerste drie afleveringen gegarandeerd met de nodige vraagtekens.



Tip 2: The Irishman

Deze film staat nu al enkele weken op Netflix, maar grote kans dat jij hier nog niet aan bent toegekomen. Niet zo gek, de film neemt meer dan drie uur van je leven in beslag. Ideaal voor de feestdagen! App een vriend, vriendin of familielid om samen The Irishman te kijken. Zo kom je er wel doorheen.



Tip 3: Jumanji: Welcome to the Jungle

Als je geen zin hebt in sappige kerstfilms, maar wel naar iets leuks wilt kijken met het hele gezin dan is Jumanji: Welcome to the Jungle een echte aanrader. Helemaal omdat deel twee momenteel in de bioscoop is te kijken. Kun je daarna meteen door naar de bios voor Jumanji: The Next Level.



Aanvullingen? Deel ze in de comments!