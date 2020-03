3 tips hoe je de Samsung Galaxy S20 goedkoper kunt scoren

De Samsung Galaxy S20-reeks is los. Natuurlijk wil jij niet de hoofdprijs betalen voor deze high-end smartphone.





Afgelopen maand heeft Samsung de nieuwe Galaxy S20-serie gepresenteerd. De reeks bestaat uit de Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. We focussen ons in dit artikel op de Galaxy S20, de meest gangbare en ongetwijfeld populairste variant voor de Nederlandse consument.

De adviesprijs van de Samsung Galaxy S20 4G met 128 GB opslag ligt op 899 euro. Het toestel is nog maar net uit, dus op een korting vanuit Samsung hoef je niet te rekenen. Met deze 3 tips kun je toch deze telefoon scoren, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen.

1. Online webshops

En met online webshops bedoelen we alles behalve webshop van Samsung. Speur het web af op zoek naar aantrekkelijke deals. Beperk je zoektocht niet alleen tot Nederlandse webshops, maar zoek ook internationaal. Voor webshops binnen de Europese Unie geldt dat je geen invoerrechten hoeft te betalen. Zo profiteert ook jij van bijvoorbeeld die ene korting van een webshop uit Frankrijk. Pas wel op dat je uitsluitend bij vertrouwde webshops winkelt.

2. In combinatie met een abonnement

De volle mep betalen voor een los toestel is een aanslag op je portemonnee. Met een Samsung Galaxy S20 abonnement ben je sowieso op de korte termijn voordeliger uit. Zoek een abonnement dat bij je past, kies voor de Galaxy S20 en je hebt deze maand nog deze nieuwe smartphone in bezit.

3. Geduld is een schone zaak

Deze derde tip klinkt misschien belachelijk, maar is echt niet zo gek. De smartphones van Samsung hebben een reputatie als het op korting aankomt. Al vrij gauw in de periode na release duiken de eerste kortingen op. Je moet het geduld kunnen opbrengen om drie of vier maanden te wachten. Vervolgens kun je een nieuwe Galaxy S20 met een beetje geluk met soms wel 200 euro korting op de kop tikken.