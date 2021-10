3 tips om je private key crypto wallet zo goed mogelijk te bewaren

Wees niet die domoor die zijn private key tot de crypto wallet is verloren. We geven je tips.

Je kent vast genoeg (online) verhalen van mensen die hun unieke wachtwoord, met toegang tot soms een enorm waardevolle wallet, zijn verloren. Het is de nachtmerrie van iedere bezitter van cryptocurrency. De kunst is om deze tekens goed te bewaren, zonder dat het makkelijk op straat komt te liggen. We helpen je een handje. Hier zijn 5 tips om je crypto private key te bewaren.

1. Leer het uit je hoofd

De meest slimme, maar ook tricky opgave. De geheime combinatie uit je hoofd leren. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Het gaat hier om tekens in een lange combinatie van cijfers en letters. Niet zo makkelijk als je pincode onthouden dus. Leer het jezelf echter aan en neem daar de tijd voor. Het is een enorm veilige manier, want niemand anders weet de combi. Tegelijkertijd kun je dit niet als enige methode hanteren. Want wat als je te maken krijgt met geheugenverlies of tóch de combinatie op de één of andere manier vergeet..

2. De private key tot je crypto wallet opschrijven

Vaak raden mensen het af om deze sleutel op te schrijven. Logisch, want als je dit ergens laat slingeren ligt de geheime combi op straat. Wie slim is kan de private key tot je crypto wallet wel gewoon op een stukje papier schrijven. Schrijf erboven iets dat totaal niet met je wallet te maken heeft. Bewaar het stukje papier vervolgens op een plek waar echt niemand in je huis, behalve jij, kijkt. Denk aan het stukje papier in een koekblik in de kruipruimte van het huis bewaren bijvoorbeeld.

3. Cloud storage

Niet offline, maar online je sleutel opslaan. Dat kan ook. Doe dat wel op een zo veilig mogelijke manier. Cloud opslag met een encryptie is wel het minimale waar je naar moet kijken. Dit kun je dan weer combineren met tip één.

Niet doen

Dan hebben we nog wat tips voor je wat je absoluut niet moet doen. Wat je niet moet doen is de sleutel enkel en alleen bewaren op je computer. Je computer is, als het goed is, verbonden met het internet. En daardoor kwetsbaar voor een hack. Ook kan je computer in het ergste geval de geest geven. En dan kun je ook niet meer bij de private key voor je crypto wallet. Wat je ook niet moet doen is de code op je smartphone bewaren. De laatste tip is de combi aan een ander vertellen. Hoe goed je die persoon ook vertrouwt. Het is jouw wallet en dus jouw verantwoordelijkheid. Ga dat niet bij een ander leggen, want daar komt gezeur van.