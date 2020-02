3 tips voor Bitcoin winst (ook als de koers daalt)

De live koersen bieden weer hoop na vrije val.





Wie de ontwikkelingen rond de koers van de Bitcoin volgt kan het beeld hebben dat je met een soort gokautomaat van doen hebt. De ene dag win je en de andere dag verlies je. Dit beeld is niet juist. Ook kan je, als de miljoenen om jouw oren vliegen, wel eens het idee hebben dat winst met Bitcoin alleen weggelegd is voor mensen met hele diepe zakken. Beide veronderstellingen zijn niet waar. Daarom zetten we drie tips op een rij die ook tot rendement leiden voor kleine investeerders en die niet afhankelijk zijn van de dagkoersen. Voordat we dit doen kijken we even naar de live cryptokoersen, die ik vandaag om 13.15 uur vastlegde. De Bitcoin en de top 5 cryptomunten presteren over het algemeen positief:

Waar we eerder deze week een paniekgolf met snel dalende koersen zagen lijkt de rust nu weergekeerd. Met een koers van $ 9.856,29 blijft de Bitcoin zelfs geruststellend dichtbij de psychologische grens van $ 10.000,-.

Natuurlijk biedt dit geen garantie, dus gaan we op zoek naar mogelijkheden om van de Bitcoin te profiteren die minder afhankelijk zijn van de waan van de dag.

Handel niet!

Natuurlijk ontkom je er niet aan om, als je wilt investeren, Bitcoin te kopen en deze weer te verkopen als je jouw rendement wilt verzilveren, maar met ‘handel’ bedoelen we hier het op regelmatige basis verkopen en kopen van cryptomunten om zo het ‘juiste moment’ te vinden. Wie deze daghandel probeert zal er al snel achter komen dat dit een ‘spel’ voor deskundige insiders is. Veel meer rendement brengt het om met een vast bedrag per periode in Bitcoin te investeren.

Sommigen maken gebruik van de ‘dollar averaging methode’. Hiermee investeer je dagelijks 1 dollar in Bitcoin. Anderen kiezen ervoor bijvoorbeeld elke maand bij de storting van het salaris direct een bedrag (inderdaad, vanaf een dollar) te investeren. De rendementen op lange termijn blijken namelijk vaak meer dan 100%. Inderdaad, zelfs wanneer je op het koershoogtepunt van 2017-2018 had ingestapt met deze strategieën had je inmiddels weer winst gemaakt.

Er is meer dan de Bitcoin

Het gezegde over ‘alle eieren in één mandje’ gaat ook hier op. Hoewel het enig onderzoek vergt om niet in een cryptoscam te trappen is het verstandig om jouw investering wat te spreiden. Je kunt achterhalen welke betrouwbare munten de koers van de Bitcoin zo min mogelijk volgen (zogenoemde lage correlatie) en daarmee op meerdere paarden wedden. Ook zien we dat veel beleggers succes hebben met de spreiding over een aantal grote cryptomunten. Ook hier kunnen kleine bedragen tot grote rendementen leiden.

Wees zuinig op jouw cryptomunten

De laatste tip is wellicht een beetje flauw, maar we kunnen niet genoeg benadrukken dat het belangrijk is om zuinig te zijn op jouw cryptomunten. We zien maar al te vaak dat mensen onzorgvuldig zijn en daarmee, ondanks strategieën en veel onderzoek, ineens alles kwijt zijn. Dat moet jij natuurlijk niet laten gebeuren.

Overigens kunnen we ook niet genoeg benadrukken dat wij nooit adviezen geven en dat je altijd op basis van eigen onderzoek moet beslissen of en wanneer het beleggen in cryptomunten (ook de keuze voor Bitcoin en/of andere cryptomunten zal je zelf moeten maken) iets voor jou is.

Bron: Bitcoinist