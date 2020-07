3 Tips voor een betere game-ervaring!

Gaming is hot! De laatste jaren is gamen enorm toegenomen. Dit komt mede door de continue verbeteringen die er plaatsvinden, de nieuwe games die steeds uitgebracht worden en natuurlijk de mogelijkheid om online met je vrienden te spelen.

Deze aspecten verbeteren het gamen enorm, maar toch zijn er drie onderschatte aspecten die jouw game-ervaring nóg verder kunnen verbeteren. In dit artikel gaan we dieper in op deze 3 tips!

Gebruik een VPN

Het eerste aspect dat jouw gaming-ervaring sterk gaat verbeteren, is het gebruik van een VPN. Dit heeft namelijk verschillende voordelen. Allereerst beschermt het je tegen DDoS aanvallen. Dit zijn aanvallen waarbij er gigantische hoeveelheden data naar een server worden gestuurd met als doel om de server te overbelasten. Dit heeft als gevolg dat de game heel traag aanvoelt. Hackers kunnen dit doen op basis van een IP-adres. Aangezien een VPN jouw IP-adres verbergt, is het voor hackers moeilijker om een DDoS aanval te doen. Hierdoor zal je minder snel last hebben van een vertraagde verbinding.

Daarnaast kan het ISP throttling voorkomen. Dit is het geval wanneer er té veel mensen op een bepaalde server zijn aangehaakt. Om te voorkomen dat de server overbelast raakt, wordt de hoeveelheid data die je tot je beschikking hebt, gereduceerd. Hierdoor kan de verbinding trager aanvoelen, waardoor dus ook jouw gaming-ervaring verslechterd. Door gebruik te maken van een VPN kun jij verbinding maken met een server naar keuze. Heb je op de ene server een slechte verbinding, dan kun je gewoon een andere server gebruiken. VPN-gaming heeft dus grote voordelen ten opzichte van gamen via een regulier netwerk.

Koop een goede televisie

Daarnaast is het van belang om de juiste televisie aan te schaffen. Veel gamers denken op dat moment ‘hoe groter, hoe beter’. Dit is echter niet het geval. Zeker bij schietspellen kan dit het spel enorm lastig maken. Dit komt omdat je op dat moment een veel groter oppervlak moet overzien. Vijanden die achter muurtjes vandaan komen vallen wellicht niet in je gezichtsveld. Hierdoor kun je wellicht zelfs later reageren dan je zou willen. Een kleinere televisie is daarom het devies. Je hebt in dat geval de hele televisie in je gezichtsveld, waardoor je veel beter kunt inspelen op verschijnende tegenstanders.

Een goede televisie heeft daarnaast een hoog aantal pixels, waardoor de game duidelijk en helder is. Niets is zo vervelend als investeren in dure games en consoles terwijl jouw televisie de graphics van het spel negatief beïnvloedt.

Gebruik een noise-cancelling headset

Tot slot is een noise-cancelling headset een must-have voor iedere fanatieke gamer. Ten eerste geeft dit natuurlijk de mogelijkheid om met je team te communiceren, zodat je tactieken of aanvalsmogelijkheden kunt bespreken. Daarnaast raak je er ook extreem gefocust door. Je wordt niet langer afgeleid door omgevingsgeluiden en kunt je voor de volle 100% focussen op het spel.

Denk echter wel aan omgevingsgeluiden voor je teamgenoten. Hoewel jij zelf wellicht geen last hebt van de omgevingsgeluiden, kunnen geluiden op de achtergrond weldegelijk hoorbaar zijn voor je team. Zorg er daarom voor dat je jezelf afzondert en niet in een ruimte zit waar veel lawaai is. Hiermee doe je jezelf en je teamgenoten een groot plezier.

Hopelijk gaan deze aanbevelingen jouw game-ervaring naar een nóg hoger niveau tillen. De bovenstaande tips kunnen zorgen voor gamen zonder vertraging en beeld en geluid van extreem goede kwaliteit.