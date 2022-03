30 procent belasting op crypto-winst is niet genoeg

Elke overheid denkt er wel over na: belasting heffen over crypto-winst. Volgens sommige volksvertegenwoordigers is 30 procent zelfs niet genoeg.

Dat kan natuurlijk niet, geld verdienen zonder er belasting over te betalen. De overheid is daar bang voor en probeert wetten te maken om de digitale munten te reguleren. Ook in Nederland zijn daar gedachtes over. Maar in India gaan ze verder.

Belasting op crypto-winst

Een Indiaas parlementslid heeft er bij de regering op aangedrongen om de belasting op crypto-inkomsten te verhogen van het huidige voorgestelde tarief van 30%. Hij is geen fan klaarblijkelijk, want hij benadrukte dat cryptohandel vergelijkbaar is met gokken. India’s Finance Bill 2022 met daarin de voorgestelde 30% belasting op crypto-inkomsten wordt nu overwogen in Rajya Sabha, het hogerhuis van het Indiase parlement.

Het parlementslid Sushil Kumar Modi is van mening dat dit te weinig is. Hij heeft heeft de regering maandag gevraagd om de belasting op inkomsten uit cryptocurrency te verhogen van het huidige tarief van 30% (dat nog geeneens is ingevoerd). Hij zei: ’Ik zou de minister van Financiën willen verzoeken om de 30% belasting die u op crypto hebt geheven, de komende dagen te overwegen of deze belasting verder kan worden verhoogd’. Of de minister daarin meegaat, is de vraag.

Geen waarde

Het voorstel komt niet als een verrassing want het parlementslid zei ook dat cryptocurrency geen handelsartikel, activa, goederen of dienst is, en benadrukte dat het geen intrinsieke waarde heeft. Het is gokken en daarvoor is een hoger tarief. Crypto’s zijn vergelijkbaar met loterijen, casino’s wedden, gokken en paardenraces, aldus de volksvertegenwoordiger.

Bij al deze activiteiten wordt 28% belasting (GST) geheven over de totale transactiewaarde. Dat moet dus naast de eerder genoemde belasting ook nog eens geheven worden. Vermoedelijk een vrij kansloos voorstel, omdat dan veel financiële tegoeden het land zouden verlaten.