33 keer je AirPods verliezen ter waarde van 5.000+ euro

Wel goed voor de verkoopcijfers!

De Apple AirPods zijn bijzonder handig voor mensen die een hekel hebben aan bedrade oortjes. De AirPods plaats je los van elkaar in je oren en je hebt er eigenlijk geen omkijken naar. Hard schudden met je hoofd of hardlopen moet geen probleem zijn: de AirPods blijven als het goed is gewoon zitten.

Daar kan de Zuid-Koreaanse artiest Kim Namjoon niet over meepraten. De zanger van de K-pop sensatie BTS heeft tijdens een Q&A stream bekendgemaakt nogal vaak zijn AirPods te hebben verloren. Tot op heden is Namjoon naar eigen zeggen al 33 paar van AirPods verloren. We gaan er even van uit = dat we het hebben over de goedkoopste AirPods met een oplaadcase รก 179 euro. In dat geval heeft Namjoon al 5.907 euro uitgegeven aan nieuwe oortjes. Hij is nu bezig met zijn 34ste paar, wat het totaal maakt op 6.086 euro.

Het zal de goed verdienende artiest vermoedelijk een zorg zijn. Hij kan zo zonder blikken of blozen een nieuw setje kopen. Voor de gemiddelde consument is het echter bijzonder om aan te horen. Heel goed voor het milieu is het ook niet, al die rondslingerende AirPods..