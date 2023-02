3x podcasts voor ondernemers waar je écht wat aan hebt

Het aantal podcastluisteraars steeg in de maand mei 2022 in Nederland tot 1,3 miljoen. Dit waren er maar liefst 340 duizend meer dan in januari van dat jaar. Het zijn vooral jongeren met een leeftijd onder de 35 jaar die steeds meer interesse hebben in het luisteren van podcasts, zo blijkt uit de cijfers van GfK. 60% van hen luistert 10 minuten of langer. Over bijna elke hobby of onderwerp is er een podcast te vinden, luisteren kan altijd en je leert op een eenvoudige en toegankelijke manier bij.

Ben je op zoek naar leerzame podcast over het ondernemersvak? Lees hier meer over 3 must-listen afleveringen van podcasts voor jou als ondernemer.

Podcast #1 Hybride werken komt moeizaam op gang

Hybride werken houdt in dat medewerkers afwisselen tussen werken op kantoor en thuis. Hoewel deze manier het nieuwe werken betreft, komt het bij veel bedrijven moeizaam op gang. De grootste reden hiervoor is een onduidelijk beleid. Waarom worstelen veel ondernemingen hiermee? En wat zijn de oplossingen om hybride werken toegankelijker te maken? Verschillende ondernemers komen in deze podcast samen om te kijken waarom de oplossingen voor hybride werken en de bijbehorende technische middelen vaak nog blijven liggen.

Wil je met jouw onderneming hybride werken toegankelijker maken voor je medewerkers? Maak gebruik van handige software zoals Exact om uren bij te kunnen houden, ook vanuit thuis.

Podcast #2 Waarom je beter vroeg dan laat met digitaal ondernemen start

In deze podcast met Annemarie van de Walle wordt er gesproken over alle ins en outs van succesvol digitaal ondernemen. Vaak hebben ondernemers een fantastisch ondernemingsidee, maar wordt dit door diverse redenen niet omgezet in digitaal aanbod. Er is simpelweg geen tijd om het idee uit te werken. Na het luisteren van deze 43 minuten durende podcastaflevering weet je waarom digitaal ondernemen zorgt voor flexibiliteit, balans én meer inkomsten.

Heb je zelf een ondernemingsplan en wil je dit uitwerken door een webshop op te zetten? JouwWeb is het meest gebruiksvriendelijke systeem om zelf op een simpele manier een webshop te installeren. Integraties als iDEAL, facturatie en ‘afhalen in de winkel’ behoren tot de eenvoudige mogelijkheden.

Podcast #3 Het verhaal van circulair inkopen met Ailin Haijer en Suzanne van Haren

In deze podcast van MVO Nederland, de non-profitorganisatie die zich inzet om ondernemers mee te laten bewegen naar een nieuwe economie, wordt er aandacht besteed aan het onderwerp circulair inkopen. Als ondernemer wil je de continuïteit van je onderneming waarborgen.

Volgens MVO Nederland is dit alleen mogelijk in een nieuw economisch systeem. De route naar de nieuwe economie voor ondernemers wordt in deze aflevering toegelicht. Daarbij worden de volgende vragen beantwoord: Hoe werkt circulair opdracht geven? En hoe kun je de grondstoffenstroom van jouw organisatie circulair optimaliseren?