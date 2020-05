4 dingen die je moet weten over een VPN

Juist nu hoor je er zoveel over. Wat is het en wat kun je ermee?

Het hebben van een VPN-verbinding is normaler dan ooit. We zitten midden in de coronacrisis en dat betekent dat veel mensen thuiswerken. Het is zelfs mogelijk dat je werkgever het verplicht om een VPN te gebruiken in een thuiswerksituatie. Maar wat is het precies en wat is de noodzaak van een VPN?

Wat is een VPN?

Maar waar hebben we het hier over? VPN staat voor Virtueel Particulier Netwerk. Een VPN moet je zien als een veilige tussenpersoon. Jij hebt een internetverbinding en wilt surfen over het web of gebruik maken van internetdiensten. Een VPN is de tussenpersoon die tussen jou en de eindbestemming inspringt. Een VPN geeft je een veilige verbinding, zorgt voor meer privacy en heeft ook andere voordelen.

Aanbieders van VPN

Het regelen van een VPN-verbinding is eigenlijk zo gepiept. NordVPN is één de bekendste aanbieders en zij zijn op elk platform vertegenwoordigd. Of je nu vanaf een Android of iOS apparaat moet werken, of vanaf je Windows computer of Apple MacBook. In alle gevallen is het gebruik van een VPN mogelijk.

Particuliere voordelen van een VPN

Het hebben van een VPN voor je werk kan ook privé een uitkomst zijn. Een VPN bootst een virtuele locatie na. Dat kan overal op de wereld zijn. Soms kun je zelf een locatie uitkiezen, soms doet een werkgever dat voor je. Met een andere geo-locatie krijgt je internetverbinding nieuwe mogelijkheden. Zo heb je met een Amerikaanse verbinding toegang tot streamingdiensten als Hulu en HBO Go. Met een Nederlands internetadres kun je daar normaal gesproken geen gebruik van maken. NordVPN beschikt over meer dan 5.000 servers in meer dan 60 verschillende landen.

VPN staat vooral voor Veiligheid

Als je met gevoelige informatie moet werken is veiligheid topprioriteit. Ook privé wil je safe zitten. Bijvoorbeeld met het doen van bankzaken. Een goede aanbieder garandeert servers met een dubbele encryptie. Zo weet je zeker dat er niemand virtueel over je schouders meekijkt.

Het is niet alleen raadzaam om dus NU een VPN te overwegen omdat het duidelijke voordelen heeft, maar ook omdat er nu goede VPN aanbiedingen zijn.