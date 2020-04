4 dingen die je moet weten over zonnepanelen

Waarom zou je dit willen aanschaffen en wat scheelt het nu?





Jaren geleden was het hebben van zonnepanelen nog een exotisch tafereel. Inmiddels liggen die tijden achter ons. Zonnepanelen komen steeds vaker voor. Kijk voor de gein eens omhoog als je over straat loopt. Het zal je verbazen hoeveel huizen zijn uitgerust met de technologie.

In dit artikel leggen we uit waarom zonnepanelen zo in trek zijn. Misschien ben je na het lezen van dit stuk wel van mening dat je ze ook wilt aanschaffen.

Wat doen zonnepanelen?

Iedereen weet wel wat de functie van dit product zijn. De zonnestralen van de zon worden omgezet in energie voor je huishouden of bedrijf. De opgewekte energie kan vervolgens voor allerlei toepassingen gebruikt worden. Maar wat bijvoorbeeld niet iedereen weet is dat zonnepanelen ook werken als het (flink) bewolkt is. De zon schijnt, maar wij zien deze niet direct. Als de zon niet zou schijnen zou het immers donker zijn. Het is daarom een fabel om te zeggen dat zonnepanelen niets doen bij bewolking. Wel is het zo dat ze optimaal werken met een stralend zonnetje aan de hemel.

Waarom zonnepanelen?

Soms moet je investeren om ergens later financieel plezier van te hebben. Dat is precies zo bij zonnepanelen. De aanschaf kan in eerste instantie aanvoelen als een groot bedrag. En dat is ook zo. Op de lange termijn verdien je dat bedrag echter terug. Ook is het zo dat het hebben van zonnepanelen een gunstig effect heeft op de waarde van je woning of bedrijfspand. Afhankelijk van je situatie heb je ze na circa zes of zeven jaar alweer terug weten te verdienen. Redenen om zonnepanelen te kopen is dat het je simpelweg geld gaat besparen én opleveren.

Groot aanbod

Omdat de technologie inmiddels zo normaal is geworden heb je een breed aanbod. Zonnepanelen kosten enkele duizenden euro’s. Ze besparen echter honderden euro’s. In sommige gevallen zelfs meer dan 1.000 euro als je meer dan 20 zonnepanelen hebt. Je kunt bij tal van partijen in Nederland terecht om ze aan te schaffen. Vanwege de grote concurrentie kunnen de prijzen aantrekkelijk zijn. Voor de montage zoek je natuurlijk naar betrouwbare zonnepanelen installateurs.

Check je gemeente

De aanschaf van zonnepanelen hoef je niet altijd alleen te doen. Er is helaas geen landelijke aankoopsubsidie. Het is wel zo dat diverse Nederlandse gemeenten helpen op het gebied van verduurzaming. Denk aan het terugvragen van de betaalde BTW of een speciale lening vanuit de gemeente. De regelingen verschillen per gemeente. Enige vorm van huiswerk is een vereiste.