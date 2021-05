4 goede WhatsApp alternatieven - Apparata

Geen zin meer in WhatsApp, onder andere door de nieuwe voorwaarden? We geven je 4 goede WhatsApp alternatieven!

In Amerika omschrijven ze ‘big tech’ als een machtig wapen dat de digitale controle heeft over een hoop zaken. Dat is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Bijvoorbeeld met de overname van Facebook op WhatsApp. Sinds deze maand zijn er nieuwe voorwaarden actief voor WhatsApp en langzaam maar zeker danst de app steeds meer naar de pijpen van Facebook. Ik kan me zo voorstellen dat je op zoek bent naar wat anders.

WhatsApp alternatieven

Wat zijn nu goede WhatsApp alternatieven? Heel simpel gezegd is het moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. Jij kan wel een alternatief kiezen, maar de personen waar je mee communiceert blijven misschien wel actief op WhatsApp. Een alternatief moet makkelijk, veilig en goed in gebruik zijn om overstappen makkelijk te maken. Dit zijn apps die je kunt zien als een waardig WhatsApp alternatief.

Signal

De kracht van Signal zit hem in privacy. Het werkt vergelijkbaar met WhatsApp, maar je hoeft niet bang te zijn voor Facebook achtige praktijken. Dat komt omdat het bedrijf achter Signal een non-profit organisatie is. Ze hebben dus geen belang bij jouw data. Daarnaast is Signal met name de laatste jaren gegroeid in bekendheid. De kans is dus groot dat je vriend of familielid al een keer van deze app heeft gehoord.

Telegram

Een veteraan als het gaat om alternatieven op WhatsApp. Al jaren is Telegram bekend. Vaak is de app negatief in het nieuws gekomen doordat criminelen de app gebruiken om met elkaar te communiceren. Desalniettemin is het een sterk alternatief. Telegram werkt zowel op je smartphone als op desktop, wat overigens ook zo is met Signal. Samen met Signal wordt Telegram als de belangrijkste concurrent van WhatsApp gezien.

Surespot

Open source, end-to-end gesprekken en apps voor iOS en Android. Surespot is eveneens een goed alternatief op WhatsApp. Helaas zijn er geen desktop applicaties, waardoor Surespot strikt mobiel is. Een ander nadeel is dat het nog niet zo’n heel bekende dienst is onder de massa. Daarmee is de kans klein dat je contactpersonen ook op Surespot te vinden zijn.

Threema

Ook niet heel bekend onder de massa, maar we noemen dit alternatief toch even. Omdat WhatsApp en privacy een ongelukkige combi lijkt, is Threema juist interessant. Deze app is namelijk gelokaliseerd in Zwitserland en valt onder de Zwitserse privacyregels. Dat is dan toch wat lokaler dan een app met servers in de Verenigde Staten. Het nadeel van Threema is dat je ervoor moet betalen. De app kost 3,99 euro. Dit is wel een eenmalige betaling. Toch zal dit een grote drempel voor veel mensen zijn. WhatsApp is immers nog altijd een gratis app.

Ook WhatsApp alternatieven, maar niet realistisch

Dan zijn er nog alternatieven die eigenlijk geen alternatieven zijn. Denk aan WeChat, dat vooral op de Aziatische markt is gericht. Line, idem dito. En Facebook Messenger, maar de reden om van WhatsApp afscheid te nemen is juist Facebook. Kortom, het concrete aanbod met alternatieven is nog niet zo heel groot.