4 Netflix films waar we deze zomer naar uitkijken - Apparata

Deze zomer verschijnen er weer een aantal Netflix films op de streamingdienst. We pikten er een aantal uit waarvan wij denken dat ze leuk gaan zijn.

Eerlijk is eerlijk, met een Netflix-film is het altijd maar afwachten of je iets goeds voorgeschoteld gaat krijgen. Helaas vallen de eigen producties van de Amerikaanse streamingdienst soms een beetje tegen. Dat betekent niet dat alles slecht is. We vonden 4 interessante Netflix films die deze zomer op de dienst verschijnen. Disclaimer, dit is op basis van de omschrijving en (teaser) trailers. Of het echt knallers gaan zijn is altijd afwachten.

Security – 16 juni – actie/mysterie/spanning

Een beveiligingsexpert en zijn gezin raken verstrikt in een web van geheimen en leugens na de aanval op een jonge vrouw in hun kustplaats.

Prime Time – 30 juni – thriller/drama

Een Poolse film. Op oudejaarsavond 1999 stormt een gewapende man een TV studio binnen tijdens een live uitzending. Hij neemt de presentator in gijzeling en heeft slechts één eis. Een boodschap vertellen op live televisie.

Fear Street Part 1: 1994 – 2 juli – tienerhorror/spannend

Na een aantal brute slachtingen gaan een tiener en haar vrienden de strijd aan tegen het kwaad. Dat kwaad vormt een kracht en een berucht dorpje al jaren teistert. Welkom in het dorpje Shadyside.

Blood Red Sky – 23 juli – horror/thriller

Een moeder en haar zoon komen vast te zitten in een vliegtuig die gekaapt wordt. De criminelen zijn op zoek naar geld. De twist is echter dat de moeder een vampier/weerwolf blijkt te zijn die haar zoon koste wat het kost wil beschermen.

En dat zijn 4 films die je onder andere deze zomer op Netflix kunt bekijken. Veel kijkplezier!