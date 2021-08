4 opvallende e-bikes om naar de Dutch Grand Prix te fietsen

Dit weekend zullen er tienduizenden mensen op fietsen naar Zandvoort fietsen om de Dutch Grand Prix mee te maken. Een opvallende fiets hebben is dan best prettig!

De fiets lijkt het meest logische vervoersmiddel te worden om af te reizen naar Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Vermoedelijk gaan er straks tienduizenden mensen per fiets naar de vrije trainingen, kwalificatie en natuurlijk de race. Na afloop je eigen fiets terugvinden in die massa aan tweewielers kan nog een behoorlijke opgave worden. We helpen je een handje op weg met 5 opvallende e-bikes om naar de Dutch Grand Prix te fietsen.

Greyp eHYPERBIKE – € 8.999,-

Goed, we beginnen meteen met iets achterlijk duurs. Maar dan heb je ook wat. Kun je na afloop van de Dutch Grand Prix ook lekker spelen in de duinen bijvoorbeeld. Want met de Greyp eHYPERBIKE is echt alles mogelijk. We leven goed informeren waar je deze gaat kopen, want je moet de fiets wel voor het einde van de week geleverd krijgen. Heel legaal voor de Nederlandse markt is deze fiets overigens niet. In de meest brute stand heb je een topsnelheid van maar liefst 70 km/u..

Super 73 – vanaf € 1.599,-

Ook niet goedkoop, wel heel erg vet. In steden zoals Amsterdam en Rotterdam zie je ze geregeld rijden. Je bent dus zeker niet de eerste met een Super 73. Het is wel het coolste vervoer om per fiets naar de Dutch Grand Prix te gaan. Net zo stoer als de kledingkeuze van Lewis Hamilton. Er zijn diverse importeurs van de Super 73 in Nederland. Het begint bij zo’n 1.599 euro, maar de prijzen kunnen behoorlijk oplopen.

Phatfour – € 2.290,-

Deze fiets is van Nederlandse komaf. Dat is alleen al een reden om voor dit exemplaar te kiezen, toch? De Phatfour lijkt op een soort Nederlandse variant van de Super 73. Het is prijzig, maar dan heb je ook wat. Bovendien kun je goede support verwachten omdat je met een Nederlands bedrijf te maken hebt. Met een batterij van 470Wh heb je een bereik van zo’n 45 kilometer in Economy Mode. Genoeg om het circuit van Zandvoort te bereiken als je niet van al te ver vertrekt.

Trek Domane+ LT – € 10.999,-

Oké, we hebben het toch al over dure e-bikes. Dan kan deze er ook nog wel bij. Aangezien we gaan fietsen naar een Grand Prix is een snelle fiets wel zo gepast. De Trek Domane+ LT is een elektrische racefiets. De tweewieler is gemaakt van carbon en beschikt over het beste elektronische schakelsysteem van Shimano. Maar daar is de prijs dan ook naar!