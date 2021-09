4 peperdure iPhone hoesjes om te showen

Als je echt indruk wil maken moet je deze peperdure iPhone hoesjes van onder andere Gucci en Louis Vuitton overwegen!

Ze kosten bijna een derde van de smartphone, maar het is natuurlijk de ultieme accessoire om mee te showen. We zochten 4 peperdure iPhone hoesjes voor je uit van bekende luxemerken. Het resultaat zijn prijzen waar je mond toch een beetje van openvalt.

4. GG Marmont iPhone 12/12 Pro case – 295 euro

Grappig genoeg is de iPhone case van Gucci de goedkoopste van het rijtje. Met een prijskaartje van 295 euro scoor je deze case voor je iPhone 12 of 12 Pro. Gemaakt van zwart leder in de typische stijl van het Italiaanse merk.

3. iPhone 11 Louis Vuitton case – 330 euro

Ja, als je zo’n duur hoesje koopt heb je natuurlijk geen geld meer om de nieuwste iPhone te kopen. In dat kader hebben we deze Louis Vuitton case voor de iPhone 11 voor je. 330 euro schoon aan de haak.

2. Lady Dior cover iPhone 12 – 390 euro

Uitgesproken en met een Dior-bedeltje vast aan de case een opvallende cover. Het item is vervaardigd van lamsleer in de kleur zwart met het Cannage-motief. Exclusief, want online is het product in elk geval uitverkocht.

1. Balenciaga iPhone case – 395 euro

De duurste uit het lijstje. Deze lederen case komt met een heel klein handtasje eraan vast. Ja, dit is zeker niet voor de heren. Want dat voelt alles behalve comfortabel in je broekzak. Mooi hoor!

Dat waren vier peperdure iPhone hoesjes om mee te showen. Prijzig hè?