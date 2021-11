4 redenen waarom Netflix Red Notice het kijken waard is

Een Netflix Original levert niet vaak kwaliteit op. En Red Notice op Netflix is niet anders. Toch is de film het kijken waard.

De duurste film die Netflix ooit geproduceerd heeft. We hebben het over de nieuwe film Red Notice. Nu te streamen op de Amerikaanse streamingdienst. Het is een typische hap-slik-weg film, maar dat betekent niet dat ie echt heel slecht is. Op IMDb heeft de titel momenteel een score van 6,5 na 35.000 stemmen. Kortom, not great not terrible. Hieronder 4 redenen waarom Netflix Red Notice best te behappen is.

Leuke cast

Bekende acteurs aantrekken om een goede film neer te zetten. Een recept dat niet altijd goed werkt. In Red Notice is het wel oké. Ryan Reynolds heeft nog altijd dat Deadpool in zich en ook Dwayne Johnson is, nou ja, Dwayne Johnson. De toevoeging van Gal Gadot maakt het toptrio compleet. Ze zijn alle drie leuk om naar te kijken in deze film.

Gave locaties

Red Notice is het tegenovergestelde van een film die op één locatie is opgenomen. In deze film gaan ze echt overal naartoe. We zullen de plekken niet verraden zodat je zelf verrast kan worden in de film. De makers hebben echter een leuke diversiteit aan plekken gekozen. Daardoor voelt de film fris.

Prima humor

Schaterlachen op de bank. Dat gaat je niet lukken. Maar de comedy in Red Notice is voldoende om af en toe een klein glimlachje op je gezicht te toveren. Het is niet allemaal honderd procent serieus, wat maar goed is ook. Want dan had het echt een tenenkrommende film opgeleverd.

Goed voor Netflix, niet voor de bioscoop

Niet oneerbiedig, maar Netflix Red Notice is perfect om te streamen. Als je hier een tientje voor had moeten betalen in de bioscoop had je het misschien weggegooid geld gevonden. Maar op een doordeweekse dag op de bank met wat chips is het prima weg te kijken. Het voordeel is ook. Mocht je het helemaal niks vinden, dan kun je wat anders opzetten. In de bioscoop is dat toch wat lastiger. Red Notice is wat ons betreft het kijken waard. Het is aan jezelf of je het ook het afkijken waard vindt.