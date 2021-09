4 redenen waarom The Walking Dead S11 de moeite waard is

Hoe bevalt S11 van The Walking Dead? Nou, het is genieten geblazen. We vertellen je waarom.

Vanuit Nederland kun je The Walking Dead via zender Fox kijken. Makkelijker en misschien nog beter is gewoon via Disney Plus. Iedere week verschijnen er nieuwe afleveringen van The Walking Dead S11. De eerste drie staan live en hebben we gekeken. En het is de moeite!

1. Nieuwe dreigingen

Ieder seizoen hebben de overlevers in The Walking Dead te maken met nieuwe dreigingen, naast de zombies natuurlijk. De laatste seizoenen viel dat een beetje tegen. Maar in seizoen 11 is er een nieuwe angstaanjagende dreiging. Het doet denken aan de oude seizoenen, heerlijk! We verklappen niks, je moet zelf maar kijken.

2. Brute actie

Normaal gesproken zit er hooguit één vette aflevering in een heel seizoen The Walking Dead. Althans, die reputatie is de laatste jaren een beetje ontstaan. Niet met seizoen 11. Aflevering één, twee en drie zijn geweldig. En vol brute actie.

3. Geen stomme flashbacks

Een groot nadeel van The Walking Dead waren ontzettend saaie afleveringen. Dat kwam mede door flashbacks en vreselijke dialogen. We zitten pas drie afleveringen in seizoen 11, maar so far so good. Geen nutteloze gesprekken die niets toevoegen, geen stomme flashbacks.

4. Dit het laatste seizoen

Vooralsnog hebben de makers goed gekeken van Game of Thrones hoe het niet moet. Want dat laatste seizoen was een fiasco, met de seizoensfinale als dieptepunt. The Walking Dead lijkt het met dit laatste seizoen anders aan te gaan pakken. Een waardige afsluiting? We hopen het goed!