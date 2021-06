4 slimme manieren om je huis koel te houden - Apparata

De gebruikelijke trucjes ken je wel. Maar er zijn ook slimme manieren om je huis koel te houden.

Gordijnen dicht, ramen gesloten houden, de boel weer opengooien als het ’s ochtends of in de nacht is. Ja, die tips vliegen je de komende dagen en deze zomer om de oren. Maar je huis koel houden kan ook op slimme manieren.

Dat is niet alleen handig, maar ook leuk. Want al die maatregelen vereisen de nodige bewegingen door het huishouden. Krijg je het ook weer warm van. Dat moet lsimmer kunnen. We geven je een aantal voorbeelden.

1. Slimme gordijnen

Investeer in slimme gordijnen. Met slimme gordijnen kun je vanaf een app de boel openen of sluiten. Tegenwoordig kun je zelfs voor zeer schappelijke prijzen al slimme gordijnen kopen, of je ‘domme’ set slim maken. In de ochtend is het lekker om ze even open te doen om zo je dag te beginnen. Zodra het weer echter omzet in warme lucht moet je de gordijnen zo snel mogelijk sluiten! Daarvoor hoef je niet naar je slaapkamer te lopen als je slimme gordijnen hebt. Gewoon met een app. Ook buiten de warme dagen heb je plezier van zo’n constructie

2. Slimme airco

Airconditioning hoeft lang niet altijd zo’n enorme unit aan de muur te zijn. Je hebt ook mobiele airco’s. Het fijne van leven in 2021 is dat je moderne varianten gewoon kunt bedienen met een app. Scheelt weer een afstandsbediening die ergens rondslingert. Met nog een hele zomer te gaan in combinatie met het vele thuiswerken is het aanschaffen van een airco geen verkeerd idee. Stiekem had je dit beter al in de winter of in het voorjaar kunnen doen. Nu is de vraag hoog naar dit soort apparaten.

3. Slimme thermostaat

Deze valt in de categorie management. Je bent misschien niet heel de dag thuis, maar dikke kans dat je wel interesse hebt in het in de gaten houden van ruimtes in de woning. Denk aan een slaapkamer of woonkamer. Met een slimme thermostaat en temperatuursensoren in meerdere ruimten kun je op afstand zien wat de temperatuur is in die ruimte. Als er een airco in die ruimte staat kun je daar weer op anticiperen.

Van tevoren de airco aanzetten en thuiskomen na je werk is erg prettig. Bovendien kun je met een slimme thermostaat bepalen of het wel echt nodig is of niet. Het kan dan wel een warme dag zijn geweest, maar als er veel bewolking is kan de temperatuur in je huis zomaar meevallen. En dan hoeft de airco misschien helemaal niet aan. Scheelt ook weer in kosten!

4. Laat ‘onnodige’ apparaten uit

De laatste tip is om zelf slim te zijn. Je kunt onbewust zelf ook voor een behoorlijke hitte in een ruimte zorgen. Je computer, PlayStation, Xbox en andere apparatuur kunnen flink warm worden en hitte afgeven. Het zal vast moeilijk zijn je geplande game sessie over te slaan, maar als het al echt warm is in huis kun je dat wel het beste doen.