4 snelle tips om je Windows 10 PC sneller te laten draaien

Een trage Windows 10 PC is ontzettend irritant. Met deze 4 tips kun je veel problemen verhelpen.





Statistisch gezien is de kans uitzonderlijk groot dat je een Windows 10 PC hebt. In dit artikel bekijken we een aantal handige Windows 10-features waarmee je de performance van je PC flink omhoog kunt schroeven. De onderstaande tips zijn vooral handig voor low-end systemen die alle boost kunnen gebruiken die er maar is. Voor een volledige guide kun je deze guide checken; daar duiken we nóg dieper in PC optimalisatie. We beginnen simpel en schroeven in impactvolheid van de tweaks steeds een beetje op.

Start up apps

Wanneer je PC al een tijdje in gebruik is, zullen er een hele hoop programma’s zijn die zichzelf stiekem in je opstartroutine hebben gewurmd. Doorgaans moet je tijdens de installatie specifiek uitzetten of je een programma bij het opstarten van je PC wilt draaien of niet.

Door alle onnodige programma’s uit te schakelen maak je het een stuk makkelijker voor Windows om de PC netjes op te starten en je kunt ook nog eens veel sneller aan de slag.

Ga naar Instellingen

Selecteer Apps

Klik in de linker balk op Opstarten

Zet alle onnodige programma’s uit

Virusscan

Een andere gemakkelijke truc is om een virusscan te draaien als je je PC even niet nodig hebt. Malware en virussen hebben meestal niet zo’n grote impact op je systeem (anders zouden ze constant betrapt worden) maar het kan zijn dat geniepige software je systeem toch vertraagt.

Ongeacht welke virusscanner je gebruikt, is het aan te raden om zo nu en dan een scan uit te voeren. Je weet maar nooit! In het onderstaande geval gebruiken we Windows’ gratis eigen anti-virus maar hetzelfde principe geldt voor alle alternatieven.

Ga naar Instellingen en selecteer Bijwerken en Beveiliging

en selecteer Klik in de linker balk op Windows-beveiliging

Klik op de button Windows-beveiliging openen

Selecteer in de linker balk Virus- en bedreigingsbeveiliging

Klik op de button Snelle Scan of selecteer onder Scan Opties een uitgebreidere scan

Stroom

Een andere bottleneck, zeker op laptops, is de stroomtoevoer. PC’s kunnen minder stroom verbruiken om bijvoorbeeld de accu te besparen, maar als er zware taken worden uitgevoerd, kan het de performance ook tegenhouden.

Ga naar Instellingen, klik op Systeem

Selecteer Energiebeheer in de linker balk

Klik eventueel op Extra Energie-instellingen om eventueel nog meer juice te gebruiken

Bij gamen of zware programma’s is de energiebesparing-stand doorgaans niet genoeg. Zet dan ‘performance’ aan. Overigens doet Windows dit doorgaans als het goed is vanzelf, maar mocht je zelfs onder normale druk slechte prestaties hebben, dan kan deze instelling je helpen.

Schijf opruimen en defragmenteren

Hoewel het meestal niet de bottleneck is, kan een volle harde schijf bijdragen aan het probleem van een trage computer. Het duurt dan immers extra lang voordat Windows bepaalde bestanden heeft gevonden. Het is daarnaast altijd handig en overzichtelijk om je opslagstation zo nu en dan op te ruimen.

Wil je een schijf daarentegen weer ‘sneller’ maken, dan kun je deze het beste zo nu en dan defragmenteren. Voor de duidelijkheid, dit heeft betrekking op HDD’s (traditionele harde schijven) en dus niet SSD’s (Solid State Drive). Die eerste slaat bestanden inherent niet netjes ‘bij elkaar’ op, waardoor zoeken nog lastiger wordt voor Windows. Defragmentatie zet al je bestanden weer netjes naast elkaar. Maak wel eerst een back-up van je bestanden, want corruptie ligt altijd op de loer.

Ga naar Instellingen , klik op Systeem

, klik op Selecteer Opslag in de linker balk. Hier kun je overigens ook tijdelijke bestanden en andere rommel automatisch opruimen.

in de linker balk. Hier kun je overigens ook tijdelijke bestanden en andere rommel automatisch opruimen. Klik op Stations Optimaliseren

In dit scherm kun je harde schijven dus defragmenteren. Windows geeft zelf al aan hoezeer een schijf gefragmenteerd is en hoeveel nut het dus zou hebben. Hoe hoger het percentage, hoe meer effect het zal hebben als je de schijf defragmenteert.

Bonustips

Er zijn zoals al eerder gezegd nog tal van andere tips, maar op een gegeven moment is het een beetje op. Het herinstalleren van Windows is daarbij slim of af en toe te doen. In dit artikel leggen we precies uit hoe. Tevens kun je met behulp van deze guide nog checken of je genoeg RAM hebt, want als je het werkgeheugen upgradet, kan dat ook wonderen doen.

Foto @okubax (bijgesneden)