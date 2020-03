4 tips om nep-reviews op webstores te herkennen

Online winkelen kan een waar mijnenveld opleveren als je afhankelijk bent van webshop klantenreviews. Zo filter je de rotzooi eruit.





Webwinkels zijn een waar genot voor luie consumenten zoals ik, die graag zonder al te veel moeite een product bestellen en dat thuis afgeleverd willen zien worden. Helaas is de gemiddelde webwinkel een regelrecht mijnenveld als het gaat om de betrouwbaarheid van producten. Dat komt allemaal door het gedoemde review-systeem waarbij ‘gebruikers’ hun mening over een product kunnen achterlaten. En dat blijkt een grote oplichterij te zijn.

Fabrikanten zoals Amazon belazeren je waar je bij staat en ondertussen draaien Chinese klik-farms dag en nacht door. In dit artikel pakken we een aantal tips erbij over hoe je nep-reviews kunt herkennen, zodat je je geld niet vergooit aan producten die ondanks de 4.8 sterren eigenlijk behoorlijk ruk is. En mis je een tip of trick in dit artikel, knal hem dan voor de mede-consument in de comments!

Sorteren maar

Doorgaans kunnen bedrijven niet wachten om je te belazeren maar die gretigheid geeft de consument een tool om nep-reviews te herkennen. Wanneer een product voor het eerst gelanceerd wordt, stromen de reviews meestal direct binnen. Maar in veel gevallen is het natuurlijk compleet onmogelijk om binnen de eerste dag een mening te vormen.

Sorteer daarom altijd op ‘meest recent’ of ‘nieuwste’. Als een product net uit is kun je bijna alle reviews verwaarlozen. Zeker als het om grotere/complexere producten gaat. Hoe kun je binnen een dag weten of een TV of smartphone goed werkt of niet? Tenzij we het over de Galaxy Fold hebben, duurt het meestal even voordat de gebreken boven water komen.

Het glas is altijd half leeg

In tegenstelling tot de levenswijze van velen, moet je op het internet wat pessimistischer zijn. Zeker als het om webstore reviews gaat. Als er duizenden positieve reviews zijn dan zegt dat helaas vrij weinig. Maar die enkele negatieve review is naar alle waarschijnlijkheid legitiem. Een gebruiker ondervindt een probleem met een product en laat weten wat dat probleem is.

Dat voegt toe aan de algemene indruk die je van een review moet krijgen. ‘Goed’ zegt helemaal niks. Maar als iemand een zeer specifiek aspect van een product beschrijft, of dat nou goed of slecht is, dan kun je er al sneller van uit gaan dat het om een echt persoon gaat.

Kom eens bij ons langs

Wil je zeker weten dat je geen nep-reviews te zien krijgt, dan kun je ook altijd bij ons langs komen. Apparata post regelmatig reviews van producten, waaronder smartphones, gadgets en games. We zijn natuurlijk niet de enige website die dat doet.

Doorgaans is een toegewijde reviewer die serieus en voor een langere tijd met een product door brengt een stuk betrouwbaarder dan een (semi-) anonieme gebruiker die maar wat roept. Raadpleeg dus altijd meerdere bronnen om een compleet beeld te krijgen van een product, zeker als het om een iets duurdere aanschaf gaat.

Gebruik de juiste tools

Maar hoe goed we ook ‘getraind’ zijn op het herkennen en omzeilen van nep-reviews, je zult er zo nu en dan toch echt in trappen. Daarom zijn er ook nog tools van derden die je kunt inzetten. Vooral Amazon is populair bij bedrijven als FakeSpot en ReviewMeta.

Deze tools kun je gebruiken om het product dat je op het oog hebt te ‘testen’ op nep-reviews. De sites gebruiken een algoritme dat is getraind om nepperds eruit te filteren. Bij FakeSpot krijgt de pagina vervolgens een cijfer op basis van betrouwbaarheid. Beide sites passen het algemene cijfer aan door potentieel neppe reviews eruit te filteren.

Als consument blijft het moeilijk om bedrijven te vertrouwen. En met het internet en grote webshops als Bol en Amazon als tussenpersoon zitten er nog eens twee barrières tussen jouw en de producent. Houd dus altijd je ogen open en ga er niet te luchtig mee om. En in lijn met het raadplegen van derden, geloof ook vooral onze tips niet. Zoek vooral nog wat andere bronnen die al dan niet dezelfde tips geven. Misschien ben ik wel een nep-reviewer die nep-tips geeft zodat jij nep-producten koopt. Je weet maar nooit!

