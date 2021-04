4 tips om snel te levelen in Call of Duty - Apparata

Wil je zo snel mogelijk levelen in Call of Duty? In dit artikel geven we een aantal tips en tricks.

Call of Duty: Black Ops Cold War is nu alweer een goed halfjaar onderweg. Ook in dit deel van Call of Duty is er weer een uitgebreid prestige systeem. Maar ja, hoe vecht je door die prestiges heen op een zo goed mogelijke manier? We helpen je een handje op weg.

Of je nu enkel Multiplayer of Zombies speelt, of allebei. Er zijn in beide game modi dingen ter verzinnen om snel te levelen in Call of Duty, Daarnaast zijn er ook nog dingen buiten de game om zo snel mogelijk naar het volgende level te gaan. Hieronder wat tips

Tip 1: hou het nieuws in de gaten

Via Reddit of de officiële Call of Duty kanalen kun je de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de game in de gaten houden. Dit is een echte aanrader, want hier kun je bijvoorbeeld lezen wanneer er weer een Double XP weekend gaat plaatsvinden. Dit is vaak meerdere weekenden per seizoen, dus zonde om niet mee te pakken. Vaak is van tevoren bekend wanneer een Dubbel XP weekend gaat plaatsvinden. Zo kun je jezelf helemaal voorbereiden en snel levelen in Call of Duty.

Tip 2: BattlePass

Deze tip kost je geld, dus misschien zit je daar helemaal niet op te wachten. Ieder seizoen kun je een BattlePass kopen in Call of Duty. Naast extra in-game items gaat het verdienen van XP ook 10% harder. Tevens ontgrendel je zo nu en dan Double XP items voor je account, maar ook voor je wapens. Een BattlePas kost 10 euro per seizoen.

Tip 3: gebruik de Call of Duty app

Deze tip is gratis extra XP verdienen. Door één keer per week de Call of Duty app te openen ontgrendel je een XP token. Deze kun je activeren binnen de Call of Duty game. Dit is bijvoorbeeld 15 minuten, 30 minuten of zelfs een uur Double XP. Lekker!

Tip 4: Speel met een strategie

Als je Multiplayer speelt is Domination bijvoorbeeld een goede game modi om XP binnen te harken. Verover of verdedig punt A, B en C om XP te verdienen. Met Zombies loont het om zover mogelijk te komen in de waves. In het begin verdien je nog weinig XP. Hoe verder je komt, hoe meer XP je gaat verdienen omdat het aantal zombies toeneemt. Pas vanaf Wave 20 en verder begint het echt interessant te worden.