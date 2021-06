4 tips voor een geslaagd avondje Netflix - Apparata

Voorkom een verknalde avond omdat je niks kunt vinden op Netflix. We helpen je een handje op weg met een aantal Netflix tips.

Met een abonnement op Netflix ben je er nog niet. Ondanks een algoritme dat je een handje helpt, moet je toch nog vaak zelf aan de bak. Helaas leven we nog niet in een tijd dat het algoritme perfect doorheeft waar jij zin in hebt. Dat zal over een jaar of 10 of 20 wel anders zijn. Voor nu moet je nog even investeren in jezelf. Met deze Netflix tips heb jij een leuke avond.

1. Weet wat je wil gaan kijken

Netflix aanzetten en willekeurig scrollen is voer voor nachtmerries. Echt waar, doe dit absoluut niet. Bedenk van tevoren, bijvoorbeeld al in de middag, wat je eventueel van plan bent te gaan kijken op Netflix. Dit voorkomt stress.

2. Maak een lijstje van films

Het kan zomaar gebeuren dat je een film via Google hebt gevonden, maar deze helemaal niet kunt terugvinden in het aanbod. Dat komt omdat het aanbod op Netflix nogal wisselt. Het is daarom goed om een soort top 5 te maken. Zo heb je een ruime backup aan films achter de hand.

3. Toch scrollen? Doe dat dan zo

Geen zin om huiswerk te doen, dat hebben we allemaal wel een keer. Netflix beschikt over codes voor geheime categorieën. Denk aan alleen maar actiefilms of alleen maar horror in één overzicht. Dit is niet zonder risico. Er zit altijd veel bagger tussen, dus het gaat je tijd kosten om iets te vinden wat je gegarandeerd leuk gaat vinden.

4. Stem af met anderen

Ga je niet alleen kijken? Dan is het wel zo leuk dat je een portfolio aan films verzamelt. Niets is zo vervelend als dat jij geniet van de film, terwijl anderen zich rot vervelen en met hun smartphone gaan spelen. Dus, voordat jij de keuze hebt gemaakt even met de andere afstemmen. Dat scheelt gezeur!