4 tips voor een lange fietstocht in het voorjaar

Volgens de klimatologische indeling is de lente van start gegaan op 1 maart. Dit seizoen eindigt op 31 mei. Kenmerken voor deze tijd van het jaar zijn bomen die veel groener worden en planten die beginnen met bloeien. Ook de temperaturen beginnen langzaamaan omhoog te gaan en de kans op vorst wordt kleiner. Bij de fietsliefhebbers begint het tijdens de lente weer te kriebelen om lange en verre ritten te maken.

Een goed moment dus om je (elektrische) fiets lenteklaar te maken. Lees in dit artikel onze 4 belangrijkste tips voor lange en verre fietstochten in het voorjaar.

Tip #1: Loop je fiets op tijd na

Onderdelen die snel kunnen gaan slijten zijn de ketting inclusief tandwielen, banden, remmen en kabels. Als je je fiets na de winterstop weer uit de schuur haalt, is het aan te raden om in ieder geval deze belangrijkste onderdelen te checken. Lukt het je niet om je fiets zelf te onderhouden? Fietsenzaken hebben het in het voorjaar vaak erg druk. Wil je dat een specialist een onderhoudsbeurt uitvoert? Maak dan op tijd een afspraak.

Tip #2: Pas je zadel aan

Om plezier tijdens het fietsen te behouden is het belangrijk dat je tijdens een fietstocht, en zeker met een verre fietstocht, goed zit. Wil je jouw snelheid wat op gaan voeren? Dan zit je over het algemeen dieper in je zadel. Doe je het dit voorjaar wat rustiger aan? Je kunt je zadel wellicht naar beneden bijstellen en je stuur meer omhoog zetten.

Ook als je gewicht is toegenomen of je bent afgevallen is een ander zadel aanschaffen het overwegen waard. Van een kilo meer of minder zul je niet zoveel verschil ervaren. Vanaf een kilo of 10 zul je wel meer last hebben van zadelpijn.

Tip #3: Zorg voor goede verlichting

Op de fiets ben je verplicht om goed zichtbaar te zijn voor de weggebruikers om je heen. De kans dat je met goede verlichting betrokken raakt bij een ongeluk is 20% kleiner. Is het donker of mistig? Dan moet je dus beschikken over een voor- en achterlicht. Het voorlicht moet een gele of witte kleur hebben. Bij een achterlicht is rood de juiste kleur. Gebruik geen flikkerend licht. Dit kan gevaarlijk zijn voor andere weggebruikers die gevoelig zijn voor epileptische aanvallen.

Tip #4: Vergeet jezelf niet

Als je fiets in orde is, je kunt comfortabel zitten en je beschikt over goede verlichting is het nu tijd om vooral te genieten van de fijne lenterit en hopelijk het mooie weer. Zorg dat je voldoende drinkwater en eten meeneemt. Of stop bij een horecatent onderweg! Denk daarnaast ook aan zonnebrandcrème!